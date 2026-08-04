Sanremo, doppio appuntamento all'Ariston: il Balletto di Milano con "Carmen" e Cazzullo-Branduardi con "Francesco"

Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad accogliere due appuntamenti di grande richiamo che arricchiscono il calendario estivo con spettacoli dedicati alla danza, alla musica e alla cultura. Nel giro di pochi giorni lo storico teatro di via Matteotti ospiterà infatti due produzioni di assoluto prestigio, confermando la volontà di proporre al pubblico una programmazione capace di spaziare tra generi diversi e di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma domani sera alle 21.30, quando sul palcoscenico salirà il Balletto di Milano con "Carmen", una rilettura contemporanea del celebre capolavoro di Georges Bizet. Lo spettacolo propone una coreografia intensa e coinvolgente che mette al centro i temi della passione, della libertà e del destino, attraverso una produzione caratterizzata da grande eleganza scenica, elevata tecnica interpretativa e forte espressività. Un evento che si presenta come uno dei momenti più attesi della stagione dedicata alla danza.

Il secondo appuntamento sarà invece venerdì alle 21.30 con "Francesco", spettacolo che vedrà insieme due protagonisti della cultura italiana come Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Nell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, il giornalista e scrittore accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo che si intreccerà con le musiche eseguite dal vivo dal cantautore, dando vita a un racconto che unisce parole, immagini e suoni per ripercorrere la figura umana, storica e spirituale del Santo Patrono d'Italia.

Due serate molto diverse tra loro, ma accomunate dall'obiettivo di offrire esperienze artistiche di alto livello, rafforzando il ruolo del Teatro Ariston come uno dei principali punti di riferimento culturali dell'estate ligure. La varietà della proposta conferma l'attenzione verso un cartellone capace di alternare spettacoli di danza, teatro, musica e incontri con protagonisti della scena culturale nazionale.

I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del Teatro Ariston, aperta tutti i giorni, oltre che attraverso i canali online del teatro e sulla piattaforma TicketOne. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Teatro Ariston, in via Matteotti 212 a Sanremo, al numero 0184 506060.