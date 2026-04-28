Piccoli investigatori alla scoperta del passato: al Museo Bicknell di Bordighera un viaggio tra storia e natura

I bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Rodari dell’Istituto Comprensivo di Bordighera si sono trasformati in curiosi investigatori del passato durante una visita al Museo Bicknell, autentica perla del territorio capace di incantare con il suo fascino senza tempo. Immerso in un giardino rigoglioso, il museo si presenta come uno scrigno prezioso dove la storia locale si intreccia armoniosamente con scienza e arte. Qui i piccoli alunni hanno potuto ammirare da vicino opere botaniche di grande valore, reperti archeologici legati alle incisioni rupestri del Monte Bego e raffinati dipinti che raccontano la bellezza della Riviera.

La mattinata si è aperta con la visione di un filmato dedicato alla vita avventurosa di Clarence Bicknell, figura centrale per comprendere l’anima del museo. Un racconto coinvolgente che ha permesso ai bambini di cogliere “lo spirito visionario del fondatore” e di avvicinarsi con entusiasmo alla storia. Successivamente, l’esperienza si è spostata all’aperto, dove il giardino del museo si è trasformato in un originale gioco dell’oca a tema culturale. Sotto la guida dei dott. Elena Riscosso e Giovanni Russo, i bambini hanno partecipato a una sfida dinamica, mettendo alla prova sia le conoscenze appena acquisite sia quelle già in loro possesso.

Tra sorrisi, curiosità e momenti di grande partecipazione, l’esperienza ha lasciato un segno profondo nei piccoli visitatori. Con entusiasmo sincero, i bambini hanno voluto lanciare un messaggio alla comunità: “non perdetevi questa straordinaria opportunità di scoprire un tesoro che abbiamo proprio sotto casa!”. Un’iniziativa che dimostra come il territorio possa diventare un’aula a cielo aperto, capace di educare, coinvolgere e meravigliare anche i più piccoli.