Sanremo corre verso un nuovo tutto esaurito per il 1° maggio: hotel già pieni al 90%

Sanremo si avvicina a un nuovo possibile tutto esaurito. A pochi giorni dal ponte del 1° maggio, la città dei fiori vede già salire in modo deciso il termometro delle prenotazioni, confermando un trend turistico positivo che prosegue dopo i buoni risultati registrati nel periodo pasquale e nei recenti eventi cittadini.

Secondo le prime indicazioni raccolte tra operatori e strutture ricettive, per le giornate del 1° e 2 maggio il tasso di occupazione delle camere avrebbe già raggiunto quota 90%, un dato che lascia intuire come il sold out sia ormai alla portata. Più ampia, invece, la disponibilità per chi intende fermarsi fino al 3 maggio, anche se il quadro è destinato a cambiare rapidamente nei prossimi giorni, quando molte prenotazioni last minute potrebbero completare il riempimento.

Il calendario, del resto, aiuta. Quest’anno il 1° maggio cade in una posizione favorevole, trasformandosi per molti in un’occasione ideale per concedersi una pausa di più giorni tra mare, shopping e prime atmosfere estive. Sanremo, come spesso accade nei ponti primaverili, parte tra le mete più richieste del Nord-Ovest grazie alla combinazione tra clima mite, posizione strategica e ampia offerta di ospitalità. Un ruolo importante lo gioca anche la vicinanza con la Francia, da cui tradizionalmente arrivano numerosi visitatori giornalieri o per brevi soggiorni, soprattutto in presenza di bel tempo. Accanto al mercato transfrontaliero, restano forti anche i flussi da Piemonte e Lombardia, bacini storicamente centrali per il turismo sanremese.

Le previsioni meteo delle prossime ore potrebbero incidere ulteriormente sulla corsa alle prenotazioni. Se il clima dovesse confermare temperature miti e giornate soleggiate, il ponte rischia di trasformarsi nell’ennesimo fine settimana ad alta intensità, con spiagge frequentate, ristoranti pieni e forte movimento nel centro cittadino. Il dato delle prenotazioni, già oggi elevato, rappresenta anche un segnale economico importante per il comparto locale. Alberghi, bed and breakfast, case vacanza, pubblici esercizi e commercio si preparano infatti a uno dei momenti più significativi di questa prima parte di stagione, tradizionalmente utile per misurare la capacità attrattiva della città in vista dell’estate.

Sanremo arriva a questo appuntamento dopo settimane di buon dinamismo turistico. La Pasqua, i Carri Fioriti e gli eventi delle ultime settimane hanno riportato presenze e movimento, contribuendo a consolidare l’immagine di una città sempre più orientata a vivere oltre la sola alta stagione. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo traguardo. Mancano ancora diversi giorni al ponte, ma i numeri fanno già intuire la direzione: Sanremo si prepara a un nuovo weekend da protagonista, con il 1° maggio sempre più vicino al sold out.