Sanremo: nuovo incontro in Comune tra l'Amministrazione e la Sanremese Calcio sul progetto dello stadio Comunale

Nuovo incontro al vertice, questa mattina in Comune a Sanremo, tra il presidente della Sanremese Calcio Alessandro Masu (accompagnato da Vincenzo Stragapede) con il Sindaco Alessandro Mager, gli Assessori Alessandro Sindoni e Massimo Donzella oltre ai tecnici degli uffici.

Argomento principale il progetto per la ristrutturazione dello stadio Comunale di corso Mazzini che, dopo il ridimensionamento da quello dell’Arena Sanremo da quasi 120 milioni di euro, ora è stato ridotto, sia in termini di costi (circa 70 milioni) che sul piano architettonico e di capienza. Per quanto riguarda il capitolo stadio non si sono registrati commenti in merito, sia da parte del Comune che dalla Sanremese.

Secondo le classiche voci di corridoio, però, sono nuovamente trapelate alcune perplessità da parte degli uffici comunali, in particolare sul piano economico del progetto. Rimane ovviamente qualche dubbio pure sui possibili pareri della Soprintendenza, vista la storicità dell’attuale struttura. Al momento, comunque, le parti si sono date un nuovo appuntamento nelle settimane a venire, mentre l’Amministrazione ha confermato gli ottimi rapporti con il presidente Masu.

L’incontro di oggi è stato anche propedeutico per parlare del futuro degli spogliatoi di Pian di Poma, un’opera molto importante per la Sanremese e il suo settore giovanile, ma anche per le altre società calcistiche matuziane. La struttura è terminata ma, di fatto, non può ancora essere utilizzata perché mancano all’interno gli arredi. C’è chi ha proposto di allestirli con quelli che erano all’interno degli spogliatoi vecchi ma, visto il costo esiguo di quelli nuovi e la possibilità che i precedenti possano anche rovinare la struttura, l’Assessore allo Sport Alessandro Sindoni ha chiesto agli uffici di preparare un preventivo in modo da poterli acquistare a breve.

Si tratta di un intervento da poco più di 25mila euro, che deve però essere velocizzato in modo da poter consegnare definitivamente gli spogliatoi alla Sanremese che gestisce il campo di calcio. C’è anche il nodo legato al bar, per il quale l’investimento supera i 50mila euro ma, anche in questo caso il Comune vuole intervenire celermente, per fare in modo che la struttura sia completa per la nuova stagione calcistica ‘25/’26.

A margine della riunione l’Assessore allo Sport, Alessandro Sindoni, ha fatto anche il punto sulla situazione delle palestre cittadine: “Abbiamo fatto una mappatura delle palestre – ha detto – un lavoro che non veniva fatto da 25 anni e, in taluni casi, è emersa una realtà drammatica. Servono interventi importanti ed immediati per consentire ai nostri ragazzi di fare sport in luoghi sicuri e confortevoli”.

Sono stati riscontrati problemi di impermeabilizzazione alle palestre di Villa Cittera e Villa Ormond: “Dobbiamo intervenire al più previsto – prosegue Sindoni – per evitare di doverci trovare a struttura che poi diventano impraticabili. Abbiamo fatto verifiche anche agli spogliatoi della pista di atletica, ma vorremmo intervenire anche alle palestre di Poggio e San Pietro oltre che alla pista di Pump Track”.

L’Assessorato allo Sport batterà cassa all’Amministrazione per poter intervenire e risolvere i problemi delle diverse strutture sportive, sia con l’appuntamento del bilancio consuntivo di luglio che per l’avanzo di novembre. Sindoni ha confermato di voler lavorare per far tornare le strutture della città alla qualità che meritano i giovani e non che praticano sport.