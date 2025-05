Progetto 'Arena Sanremo': Masu "Presentato il ricorso al Consiglio di Stato, vogliamo solo capire i motivi del respingimento"

“Ho dato mandato ai miei avvocati per il ricorso al Consiglio di Stato a seguito della bocciatura da parte del Tar di Genova per il progetto dello stadio ‘Arena Sanremo’ per un totale restyling della struttura di corso Mazzini, per poi virare sulla possibilità di costruirlo in zona Pian di Poma”.

Sono le parole di Alessandro Masu, presidente della Sanremese che interviene sulla vicenda che ormai si protrae da tempo, dopo la prima presentazione del progetto, nel febbraio 2024. “E’ un ricorso – ha detto - dettato più dal cercare di capire il motivo per cui è stato respinto, piuttosto che andare contro l’amministrazione comunale. Con il Sindaco e gli Assessori lavoriamo insieme per andare avanti, ma ora vorrei solo capire se c’è interesse comune o meno, tra me, l’amministrazione e il comparto imprenditoriale della città. Senza alcuna polemica, anche perché l’unica certezza è che, l’eventuale presenza della Sanremese tra i professionisti, necessita di strutture. Le regole sono sempre più stringenti e senza uno stadio consono anche gli investimenti sportivi lasciano il tempo che trovano”.

Il tribunale amministrativo regionale, lo ricordiamo, ha bocciato tutti i punti su cui si basava il ricorso della Sanremese, ovvero il fatto che il provvedimento del Comune sarebbe stato illegittimo sotto molteplici profili e che la conferenza dei servizi indetta avrebbe dovuto essere preliminare. Il Tar ha respinto il punto per il quale la Sanremese sosteneva che dovessero essere i dirigenti a prendere una decisione in merito al progetto e non la Giunta ed ha anche evidenziato come la documentazione presentata dalla società di corso Mazzini sia stata insufficiente.

Masu ha anche confermato che, effettivamente, il nuovo stadio starebbe meglio a Pian di Poma: “Serve sicuramente una struttura – termina - perché il ‘Comunale’ è sicuramente obsoleto. Gli investitori per farla ci sono, noi vorremmo solo sapere se c’è l’intenzione di costruirlo o meno”. La Sanremese, comunque vadano le cose, presenterà anche un progetto costruire una piccola tribuna coperta a Pian di Poma, per poter consentire al pubblico di seguire gli incontri che si svolgono nell'impianto in attesa della conclusione degli spogliatoi, ormai in dirittura d’arrivo.