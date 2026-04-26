Sanremo, lo studente del Colombo Davide Gentina al FWWMUN 2026 di New York: unica presenza dalla provincia di Imperia

Un’esperienza che segna un percorso di crescita personale e scolastica, e che porta il nome di Sanremo fino a New York. Davide Gentina, 18 anni, studente del quinto anno dell’IIS “Colombo” di Sanremo, è stato l’unico rappresentante della provincia di Imperia a partecipare al FWWMUN 2026, una delle più note simulazioni delle Nazioni Unite al mondo, organizzata da IDA. Il FWWMUN è una conferenza internazionale del circuito Model United Nations, durante la quale studenti provenienti da ogni continente assumono il ruolo di delegati dei vari Paesi membri dell’ONU, discutendo temi reali di politica globale. Davide ha rappresentato il Principato di Monaco nel comitato ECOFIN, dedicato alle questioni economiche e finanziarie internazionali.

I temi affrontati erano di grande attualità: l’impatto economico dei cambiamenti climatici sui Paesi del mondo, il ruolo dei partenariati pubblico-privati nella lotta alla povertà. Un lavoro complesso, preceduto da mesi di preparazione: circa venti ore di lezioni online, studio della posizione ufficiale di Monaco, redazione di documenti diplomatici secondo rigide procedure e apprendimento delle regole parlamentari che regolano i dibattiti ONU. Tutto rigorosamente in inglese.

«Arrivare a New York e vedere tutto prendere vita è stato completamente diverso dallo studiare sui libri», racconta Davide. Il soggiorno è durato sette notti: i primi tre giorni interamente dedicati alle simulazioni, tra sessioni mattutine, pomeridiane e serali, immerse in votazioni, negoziazioni e interventi ufficiali. Nei giorni successivi, spazio alla scoperta della città insieme ai tutor. Uno dei momenti più intensi è stato l’ingresso nella sala della conferenza: «Guardarsi intorno e vedere ragazzi da ogni parte del mondo, ognuno con la propria bandiera e la propria prospettiva, è un’emozione difficile da spiegare. Quando ho preso la parola per la prima volta ho sentito l’adrenalina salire, poi mi sono concentrato, ho ascoltato, ho costruito alleanze e difeso la mia posizione. Ho capito che la diplomazia non è solo una parola nei libri di storia». Tra i ricordi più forti, la visita al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite: «Trovarsi fisicamente lì, dopo giorni passati a simularne i lavori, è stato unico. Condividerlo con le persone con cui avevo appena vissuto giorni intensi è stato il modo migliore per chiudere questa esperienza».

Davide torna a Sanremo con una visione più ampia del mondo, nuove amicizie e la consapevolezza del valore delle opportunità formative internazionali. «Voglio ringraziare di cuore la mia scuola, l’IIS Colombo di Sanremo, e in particolare la dirigente scolastica Dott.ssa Lucia Jacona, per aver creduto in questo progetto e reso possibile un’esperienza che mi ha cambiato».