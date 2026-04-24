Sanremo: Green Park Pian di Poma, ok alla terza variante e via libera ai lavori con conferenza dei servizi positiva

È stata approvata con esito positivo la terza variante in corso d’opera del progetto “Green Park Pian di Poma”. Il provvedimento sancisce la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria, passaggio fondamentale per proseguire con la realizzazione dell’intervento. Il procedimento, gestito dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha coinvolto numerosi enti e amministrazioni competenti, chiamati a esprimere pareri, nulla osta e autorizzazioni. La conferenza si è svolta in modalità semplificata e asincrona, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tra gli elementi principali evidenziati nella determina, si sottolinea che le modifiche introdotte con la variante “non alterano la sostanza del progetto”, ma si rendono comunque necessarie per il corretto sviluppo dell’opera. La documentazione tecnica, trasmessa dalla società affidataria, è stata integrata più volte nel corso dell’iter, anche a seguito delle richieste degli uffici comunali e degli enti coinvolti. Nel corso della Conferenza dei Servizi sono pervenuti diversi contributi: alcuni enti hanno dichiarato la non competenza, mentre altri, come Agenzia delle Dogane e Guardia Costiera, hanno espresso parere favorevole. Determinante anche il via libera della Commissione Locale per il Paesaggio, seguito dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il dirigente del settore, ing. Giambattista Miceli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha preso atto dei pareri acquisiti e ha formalizzato la chiusura positiva del procedimento. Come riportato nell’atto, la determinazione “sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso” necessari alla realizzazione dell’intervento. Tra i punti chiave del dispositivo:

approvazione della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ;

; validità immediata del provvedimento;

efficacia dei pareri decorrente dalla comunicazione dell’atto;

conferma che la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario.

Il provvedimento costituisce quindi titolo unico per la realizzazione delle opere previste, nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti partecipanti.