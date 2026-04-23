Alla scoperta delle radici di San Pietro: storia, natura e tradizioni per i bambini delle scuole primarie (Foto)

Nuovo appuntamento all’insegna della riscoperta delle radici per gli alunni delle classi primarie del plesso di San Pietro di Sanremo. Insieme ai volontari del collettivo "Amici di San Pietro", i bambini hanno vissuto un'escursione che dalla piazza del paese li ha condotti fino alla Croce della Parà, trasformando il sentiero in un vero libro di storia a cielo aperto. Una delle scoperte più affascinanti per i piccoli studenti è stata legata al nome stesso del loro borgo. Hanno infatti appreso che l’antico nome di San Pietro era Bestagno in onore probabilmente a una famiglia omonima. Il mutamento del nome in San Pietro avvenne successivamente, proprio in onore della chiesa campestre già presente sul territorio e dedicata al santo, la cui prima fondazione risale al XIII secolo. Un passaggio fondamentale per capire come la comunità si sia aggregata attorno al proprio luogo di culto nel corso dei secoli.

Il percorso ha permesso di tracciare un quadro storico complessivo del territorio, risalendo fino alle epoche più remote. Si è parlato dell’importanza dell’antico Castellaro ligure, con riferimenti alle postazioni strategiche del Monte Colma, del Bignone e del Caggio, vette che un tempo ospitavano gli insediamenti fortificati delle popolazioni locali. Per toccare con mano la vita di un tempo, i bambini hanno visitato i vicini lavatoi presso la Croce della Parà, un simbolo della quotidianità e della fatica di chi abitava queste colline prima dell’arrivo della modernità. Non è mancato il momento del racconto epico: la storica battaglia della Croce della Parà, avvenuta il 7 agosto 1543. Gli alunni hanno ascoltato con il fiato sospeso le vicende della resistenza locale contro le incursioni dei pirati Barbareschi, comprendendo il valore del coraggio dei propri antenati nella difesa della propria terra.

Oltre alla storia, coadiuvata dal filmmaker Simone Caridi, spazio alla formazione pratica. Il volontario Gianni Bianco ha mostrato ai ragazzi le attrezzature necessarie per l'escursionismo e ha mostrato loro alcuni nodi specifici per la scalata preludio di un possibile incontro sul tema. Una lezione preziosa per imparare a frequentare i sentieri e le vette in totale sicurezza e consapevolezza. Questa iniziativa si inserisce in un progetto multidisciplinare promosso dalla direzione scolastica e dalla comunità della frazione sulle alture sanremesi che unisce la storia alla gastronomia e alla natura. Il percorso vede infatti la collaborazione di diverse realtà, integrando:

I Frumenti e la loro coltivazione in campo.

La cucina della tradizione , con i segreti della sardenaira, della focaccia, del pesto e molto altro svelati dallo chef Franco Filippo .

, con i segreti della sardenaira, della focaccia, del pesto e molto altro svelati dallo chef . L'incontro intergenerazionale, che vede la comunità locale farsi maestra dei più piccoli.

Il plesso scolastico di San Pietro si conferma così un presidio educativo e sociale fondamentale, un luogo dove il mondo scolastico e la ruralità si incontrano per crescere cittadini consapevoli delle proprie straordinarie radici liguri.