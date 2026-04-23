Vallebona celebra i quattro elementi con la mostra immersiva di Carlo Invernici tra arte, identità e territorio

Vallebona si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale di rilievo: domani alle 18 sarà inaugurata la mostra “I Quattro Elementi” dell’artista Carlo Invernici, ospitata presso Area Arte. L’esposizione propone un percorso suggestivo attraverso terra, acqua, aria e fuoco, elementi universali che diventano chiave di lettura del rapporto profondo tra uomo e natura. Un tema che trova una forte risonanza proprio nel borgo ligure, dove questi elementi non sono solo simboli, ma parte integrante della vita quotidiana e dell’identità collettiva.

Nel cuore del paese, infatti, la Piazza dei Quattro Elementi rappresenta in modo emblematico questo legame:

l’acqua della fontana,

della fontana, il fuoco delle tradizioni comunitarie,

delle tradizioni comunitarie, la terra degli ulivi e del paesaggio agricolo,

degli ulivi e del paesaggio agricolo, l’aria che attraversa i carugi e si apre verso il mare.

A questi si affianca idealmente anche un “quinto elemento” contemporaneo, l’Ape Car, simbolo della quotidianità e della vita del borgo. In questo dialogo tra arte e territorio, la mostra di Invernici si inserisce come un naturale prolungamento dell’identità locale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva, non solo visiva ma anche emotiva e interpretativa. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la cultura e valorizzare le peculiarità del territorio, creando occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori.

“Accogliere questa mostra significa valorizzare un linguaggio artistico che dialoga profondamente con la nostra identità” – dichiara l’Amministrazione comunale – “I quattro elementi rappresentano non solo un tema artistico, ma una chiave di lettura del nostro territorio e della nostra comunità.” Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Carlo Invernici, per aver scelto di condividere il proprio lavoro con Vallebona, contribuendo ad arricchirne il patrimonio culturale.