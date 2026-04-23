Floating Life al MYBA Charter Show di Sanremo con M/Y BK e Floating Life Style come Sponsor ufficiale delle divise (foto)

Floating Life conferma la propria partecipazione al prossimo MYBA Charter Show, in programma a Sanremo dal 27 al 30 aprile. In occasione dell'evento, la società presenterà M/Y BK, Azimut Grande 26M appartenente alla propria flotta charter, mentre Floating Life Style prenderà parte al salone in qualità di Sponsor, fornendo le divise ufficiali a tutto lo staff coinvolto nella manifestazione.

Punto di riferimento internazionale per charter broker, yacht manager e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, il MYBA Charter Show rappresenta per Floating Life un'importante occasione per valorizzare la propria offerta charter, consolidare il dialogo con comandanti ed equipaggi e raccontare gli standard di servizio che contraddistinguono le attività del gruppo a livello globale.

Durante l'edizione 2026, Floating Life porterà a Sanremo M/Y BK, uno degli yacht più recenti disponibili per il charter all'interno della flotta. Costruito da Azimut Yachts e consegnato nel 2025, il modello appartiene alla serie Grande 26M e interpreta in chiave contemporanea l'eccellenza del design nautico italiano, unendo stile, comfort e qualità della vita a bordo.

“Il MYBA Charter Show rappresenta per noi un momento importante di incontro con la community charter internazionale e un'opportunità concreta per presentare gli yacht che rappresentiamo”, commenta Manuel Maiano, Charter Manager di Floating Life e responsabile della gestione charter di M/Y BK. “È anche l'occasione per rafforzare le relazioni che costruiamo ogni giorno con comandanti, equipaggi e broker. Questo confronto diretto ci permette di comprendere sempre meglio le aspettative del mercato e di continuare a offrire quel servizio trasparente e altamente personalizzato che definisce Floating Life, costruito su misura sia per gli armatori sia per i clienti charter”.

Oltre alla presenza in banchina con uno yacht della propria flotta, Floating Life avrà un ruolo di primo piano anche attraverso Floating Life Style, la divisione dedicata alle uniformi, che quest'anno è Sponsor ufficiale del MYBA Charter Show.

Fondata nel 2006 da Barbara Tambani con il supporto del co-fondatore Andrea Pezzini, Floating Life Style progetta e realizza in Italia uniformi di alta qualità per equipaggi, coniugando l'eleganza della sartoria italiana con le performance tecniche richieste dalla vita a bordo. Per tutta la durata dell'evento, il brand fornirà le divise ufficiali indossate dallo staff del salone, rafforzando così la propria presenza nella community nautica internazionale e mettendo in evidenza il proprio know-how nell'abbigliamento per crew.

“Floating Life nasce con l'obiettivo di offrire agli armatori un servizio davvero integrato, fondato su fiducia, trasparenza e grande attenzione ai dettagli”, dichiara Barbara Tambani, CEO e co-fondatrice di Floating Life. “Nel tempo questa visione si è estesa a diversi ambiti del mondo yachting: dallo yacht management al charter, dalla supervisione delle nuove costruzioni ai servizi lifestyle dedicati, come il concierge e Floating Life Style. Partecipare a eventi come il MYBA Charter Show ci consente di raccontare l'ampiezza di questo ecosistema e la filosofia che unisce tutte le nostre attività: competenza operativa, forte coinvolgimento e artigianalità italiana al servizio di armatori, equipaggi e charter client”.

Floating Life

Fondata in Svizzera nel 2002, Floating Life è una boutique company internazionale attiva nel settore dello yachting, con un approccio tecnico e manageriale consolidato. Da oltre vent'anni affianca armatori e clienti nella gestione e nello sviluppo dei loro yacht, offrendo competenze specialistiche, affidabilità operativa e una visione progettuale orientata all'eccellenza.

L'azienda propone un servizio integrato dedicato agli armatori, che comprende gestione tecnica e amministrativa, pianificazione charter, assistenza nelle fasi di acquisto e vendita, oltre a consulenza legale e assicurativa.

Attraverso la divisione New Build, Floating Life segue la progettazione e lo sviluppo di yacht full custom, oltre alla supervisione tecnica delle nuove costruzioni presso i cantieri, operando come Owner Representative per garantire il rispetto degli standard qualitativi, tecnici e contrattuali in ogni fase del progetto.

Grazie a una consolidata esperienza nella gestione e costruzione di yacht tra i 30 e i 60 metri, Floating Life ha costruito una reputazione riconosciuta a livello internazionale. La sede svizzera, insieme a una rete globale di partner e collaboratori, consente alla società di offrire un approccio strutturato e tailor-made, finalizzato a soluzioni complete e trasparenti per yacht di alta gamma.