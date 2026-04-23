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Eventi | 23 aprile 2026, 14:16

Vallebona, arte e natura si incontrano: il pop‑up espositivo di Nora Capò tra gioielli botanici e workshop

Nel weekend a SpazioAttivo l’artista orafa presenta la nuova collezione realizzata con un’antica tecnica di fusione e propone laboratori dedicati alla creazione di gioielli botanici

Vallebona, arte e natura si incontrano: il pop‑up espositivo di Nora Capò tra gioielli botanici e workshop

Un fine settimana all’insegna dell’arte e della natura attende Vallebona con il Pop‑Up espositivo & workshop di Nora Capò, giovane artista orafa emergente che vive tra Roma e Copenaghen. L’appuntamento si terrà negli spazi di SpazioAttivo, luogo immerso nella quiete e nella bellezza del borgo.

Capò presenterà la sua nuova collezione di gioielli botanici, opere uniche realizzate a partire da piante vere. Ogni creazione nasce da un rapporto diretto con la natura: gli elementi vegetali, raccolti personalmente dall’artista, vengono trasformati attraverso un’antica tecnica di fusione, dando vita a pezzi irripetibili che conservano forme, texture e memoria del mondo naturale.

Durante il weekend sarà possibile non solo visitare l’esposizione, ma anche partecipare a piccoli workshop dedicati alla creazione di gioielli botanici, per vivere un’esperienza immersiva tra arte, natura e paesaggio.

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