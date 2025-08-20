Trasporti, strade, scuola, sanità e acqua: a Dolceacqua confronto tra il presidente Bucci e i sindaci dell’Area Interna Imperiese (Foto e video)

Trasporti, strade, scuola, sanità e acqua al centro del confronto tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e i sindaci dell’Area Interna Imperiese. L'incontro, voluto e richiesto dal primo cittadino di Dolceacqua Fulvio Gazzola in quanto referente dell’Area Interna Imperiese, si è svolto in mattinata nella sala consiliare del Borgo dei Doria per affrontare i problemi, le esigenze, le prospettive e le priorità dei comuni dell'entroterra.

Per l'occasione alla riunione, che si è svolta a porte chiuse, erano presenti gli amministratori dei comuni di Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona, il presidente della Provincia Claudio Scajola, il direttore di ANCI Pierluigi Vinai, i consiglieri regionali Chiara Cerri, Walter Sorriento e Veronica Russo, gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola e il vicepresidente della Regione Alessandro Piana.

Un importante incontro istituzionale che si inserisce nel quadro del dialogo costante tra amministrazione regionale e realtà locali. "L’obiettivo è quello di promuovere una visione condivisa, capace di valorizzare le peculiarità di ogni comune e di affrontare con spirito unitario le sfide del presente e del futuro" - fa sapere il presidente Marco Bucci - "Un’occasione significativa per consolidare il rapporto tra amministratori e per ribadire l’impegno della Regione Liguria nel sostenere le comunità locali, favorendo una governance partecipata e attenta alle istanze del territorio".