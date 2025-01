Tennis: alle battute finali il torneo internazionale ITF Master in corso di svolgimento a Sanremo ed Ospedaletti (Foto)

Grande successo di partecipazione per il torneo internazionale di tennis ITF Masters MT700 Sanremo che si disputa sui campi in terra rossa dei circoli Tennis Sanremo e Tennis Club Ospedaletti. Si tratta del torneo più importante in Italia per la partecipazione dei tennisti dai 30 ai 90 anni.

Il campione del mondo over 75 Jairo Velasco Ramirez, a sinistra nella foto, vincitore sul francese Alain Vaysset

Ogni anno il torneo continua a crescere e ad attirare sempre nuovi giocatori. Straordinaria la partecipazione straniera di questa edizione con ben 30 nazionalità rappresentate: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Olanda, Austria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Cipro, Lettonia, Ucraina, Estonia, Romania, Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Israele, Australia, Usa, Canada, Brasile, Sudafrica. Prima ancora che una grande gara agonistica il torneo è diventato un evento turistico per la città di Sanremo, portando un flusso di visitatori che quest’anno ha superato i 1.300 pernottamenti considerando anche gli accompagnatori.

Il decano dei tennisti liguri, fondatore del Tennis Club Ospedaletti, Renzo Cimiotti (a destra nella foto) nella gara di singolare maschile over 85 opposto allo svizzero Spartaco Bomio

Generale la soddisfazione dei partecipanti per l’accoglienza ricevuta sia a Sanremo che Ospedaletti, con tempo sempre buono tranne la giornata di oggi che comunque ha permesso di disputare tutte le finali in programma e generale l’apprezzamento per l’organizzazione, in particolare per il responsabile della manutenzione dei campi, Massimo Salvatico, il Referee, Alessandro Provasi, il coordinatore Paolo Nicola. Appuntamento per tutti a giugno con l’edizione estiva dello stesso torneo.

L’Assessore del Comune di Sanremo Massimo Donzella e il Direttore del torneo Riccardo Civarolo premiano le vincitrici del torneo di doppio femminile over 65 Marta Dassù e Michelina Valente