A Sanremo riparte “Raccontare a Ponente”: quattro incontri tra letteratura, memoria e cosmopolitismo

Giovedì 30 aprile alle 17 riparte la rassegna “Raccontare a Ponente. Incontri con l’Autore”, un ciclo di quattro appuntamenti dedicati alla letteratura, promosso dall’Associazione “Amici di Francesco Biamonti”, in collaborazione con la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo.

Nell’occasione, sarà presentato il libro “La famiglia Rossi di Bordighera, Tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento” di Salvatore Vento (Erga Edizioni). Un affresco storico e familiare di Bordighera che, a partire dalla realtà internazionale d’inizio Novecento, ripercorre oltre un secolo di storia italiana, attraverso le vicende della famiglia Rossi. In particolare quelle di Francesco Rossi, sindaco socialista nei primi anni del Novecento, di Padre Semeria, delle scrittrici Irene Brin (Maria Vittoria Rossi) e Francesca Duranti e del giurista Paolo Rossi, ex presidente della Corte costituzionale.

Gli incontri, ospitati nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo (ingresso adiacente al punto vendita Coop di Corso Matuzia, 1° piano), saranno curati e condotti da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti e vedranno la partecipazione degli autori per dare vita a un confronto a più voci, capace di approfondire trame, percorsi narrativi e tematiche delle opere presentate.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per respiro internazionale e cosmopolita: i libri selezionati raccontano storie che nascono in paesi lontani e si intrecciano con l’estremo Ponente ligure, in un fertile scambio tra culture diverse.

Gli altri libri in rassegna

Giovedì 14 maggio ore 17 “Sciccorina” di Remo Ferretti (Antea Edizioni)

Un romanzo che affronta il tema del colonialismo italiano in Eritrea, raccontato come uno spazio di incontro esotico e misterioso, ma anche come una realtà scomoda. Un invito a non dimenticare, perché la memoria è strumento essenziale di giustizia.

Giovedì 28 maggio ore 17 “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace (Leucotea Edizioni)

La storia di una giovane eritrea in fuga verso l’Italia attraverso il confine italo-francese, simbolo delle migrazioni contemporanee e dei minori non accompagnati, tragedia all’interno della tragedia.

Giovedì 11 giugno ore 17 “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone (Edizioni Philobiblon)

Un racconto corale ambientato nel grattacielo Torre Doria di Oneglia, dove le vite degli abitanti si intrecciano, si sfiorano, si incontrano creando equilibri inaspettati.

Gli autori:

Salvatore Vento, sociologo, video documentarista, sindacalista e scrittore

Remo Ferretti, ingegnere aeronautico, pilota e scrittore

Antonella Squillace, professoressa e scrittrice

Franca Acquarone, psicoterapeuta e scrittrice

Presentano e dialogano con gli autori:

Corrado Ramella, libraio e Presidente dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti

Loretta Marchi, bibliotecaria e storica

Renata Dalmasso, professoressa

Marino Magliani, scrittore

Doriana Valesini, libraia

Gisella Merello, storica

Nanni Perotto, professore

La rassegna si conferma un’occasione per esplorare il legame tra territorio e racconti, offrendo al pubblico un confronto sui grandi temi del nostro tempo. Gli incontri, a partecipazione libera e gratuita, sono aperti a tutta la cittadinanza.

Le iniziative si inseriscono nel programma “Corsi&Percorsi”, realizzato dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per offrire momenti di approfondimento culturale e di legame con il territorio, promuovendo scelte consapevoli da parte dei consumatori. Le attività sociali di Coop Liguria sono consultabili sul sito Coopseitu.it.



