Sanremo omaggia Eugenio Scalfari: studenti di Roma e Sanremo insieme sulle tracce del fondatore di “Repubblica”

Martedì 28 aprile ore 16.30 Omaggio ad Eugenio Scalfari “Da Roma a Sanremo sulle tracce di Eugenio Scalfari.” Partecipa il Vice direttore di La Repubblica Carlo Bonini. Evento creato in collaborazione con il quotidiano, nel 50esimo dalla fondazione, il Liceo Cassini di Sanremo e il Liceo Mamiani di Roma.

Durante l’incontro gli studenti dei Licei Cassini e Mamiani illustreranno il progetto realizzato: "Da Roma a Sanremo sulle tracce di Eugenio Scalfari” mentre il dott. Carlo Bonini si soffermerà suk rapporto tra Eugenio Scalfari e Sanremo, città fondante per la caratterizzazione culturale e valoriale di colui che sarà il fondatore di Repubblica. Un quotidiano sempre proiettato verso il futuro, cercando di comprendere le contemporaneità. Bonini condividerà la sua esperienza diretta del fondatore e direttore che ha trasmesso un metodo di lavoro che ha caratterizzato la storia del giornale ma anche dei direttori e die giornalisti che si sono alternati in 50 anni di attività e di presenza nella comunità civile del giornale. Scalfari ha diretto il quotidiano dal 14 gennaio 1976 al 1996. Dopo aver lasciato la direzione, ha continuato a collaborare, mantenendo un legame profondo fino alla sua scomparsa il 14 luglio 2022.

Si partirà dal momento in cui la famiglia Scalfari arriva Sanremo perché il padre Pietro diventa direttore del casinò ed Eugenio frequenta il liceo Cassini nella stessa classe con Italo Calvino.

Progetto Sulle orme di Scalfari parte da domani lunedì 27 aprile.

Il progetto “Sulle orme di Scalfari “ sta per vivere la sua “tappa sanremese “. Da domani lunedì 27 a mercoledì 29 aprile infatti una delegazione di studenti, docenti insieme alla Dirigente del Liceo Mamiani di Roma saranno accolti dal liceo Cassini di Sanremo, per concludere l’esperienza di scambio, ideata dalle dirigenti scolastiche dei due licei Tiziana Sallusti e Mara Ferrero. La vita e l’esperienza di uno dei più famosi e apprezzati giornalisti italiani, Eugenio Scalfari , unisce Roma e Sanremo: a Sanremo infatti il giovane Eugenio ha frequentato il Liceo G.D. Cassini e si è formato culturalmente e psicologicamente attraverso anche l’amicizia con Italo Calvino, a Roma invece ha trovato piena realizzazione la sua vocazione giornalistica attraverso una delle più famose esperienze editoriali con la fondazione del quotidiano Repubblica.

Nella tappa romana gli studenti sanremesi tra le varie esperienze di incontro, dialogo, confronto e riflessione, hanno anche avuto l’opportunità di effettuare una visita guidata alla redazione di Repubblica e di incontrare firme importanti del giornalismo italiano come Carlo Bonini, Francesco Merlo e Antonio Gnoli ; nell’incontro sanremese gli studenti romani percorreranno la strade di Scalfari e Calvino e vedranno i luoghi più significativi della giovinezza di due grandi della cultura. Martedì 28 aprile alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, all’interno della rassegna culturale “Martedì letterari”, curata dalla dottoressa Marzia Taruffi si terrà l’evento conclusivo del progetto. Sul palco del Teatro gli studenti del Liceo Cassini proporranno al pubblico una sintesi della loro ricerca sugli anni sanremesi di Eugenio Scalfari ed in particolare sul rapporto di amicizia che lo ha legato a Italio Calvino e ricorderanno come la città di Sanremo abbia voluto onorare del titolo di Cittadino Benemerito l’illustre cassiniano, mentre gli studenti del Mamiani proporranno una sintesi delle loro ricerche sulle attività di Scalfari come direttore . La realizzazione professionale di Scalfari sarà ricordata dal giornalista e vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini, che ha dato al Progetto un apporto preziosissimo. Dopo aver incontro gli studenti e i docenti dei due licei nella sede del quotidiano romano, sarà ospite al teatro del Casinò per una riflessione sul valore dell’informazione attraverso il ricordo umano e professionale di uno dei suoi più autorevoli rappresentanti. Il Casinò di Sanremo , che è stato importantissimo per la famiglia Scalfari , continua ad essere un punto di riferimento culturale per la città ligure , pronto, insieme al suo CDA, e all’amministrazione della città di Sanremo, ad accogliere e dare voce a molte iniziative proposte dalle “scuole “ del territorio.

Prossimo appuntamento.

Per il ciclo “Casinò culturae Festival “ in collaborazione con la Famija Sanremasca giovedì 30 aprile ore 15.30 viene presentata: La Sanremo di Pietro Agosti: memorie, immagini, suggestioni con Roberto Agosti, bisnipote di Pietro, Leo Pippione, presidente della Famija sanremasca, storico e autorevole saggista, l’attore Gianni Modena, la storica dell’Arte Federica Flore che illustrerà la Sanremo Liberty.