L'ambasciatore Jonathan Peled ospite all'evento dell'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International (Foto)

L'ambasciatore di Israele per l'Italia e San Marino Jonathan Peled ospite all'evento dell'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International. Domenica scorsa ha, infatti, presenziato a un appuntamento di notevole importanza storica e culturale andato in scena all'hotel des Anglais a Sanremo: la celebrazione della ricorrenza della nascita dello stato di Israele, che avvenne durante la conferenza di Pace del 1920 al Castello Devachan.

"Peled, con estrema e dovizia di particolari, ha illustrato il difficile contesto storico politico odierno e i suoi eventuali sviluppi interessando il folto pubblico presente, vi erano 110 persone" - sottolinea l'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'associazione Italia Israele di Savona.

Per l'occasione erano presenti, e sono intervenuti per un saluto istituzionale, anche il senatore Gianni Berrino, l'onorevole Sara Foscolo e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Rocco Invernizzi. Hanno, inoltre, portato il loro contributo Flavia Fratello, giornalista e caporedattore del La7, Germano Dettori, consigliere scientifico di Limes, e Parisa Pasandephoor, giornalista e attivista iraniana. Tra l'interessato pubblico vi era anche Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.

"Siamo soddisfatti per la riuscita dell'evento" - commenta Maria Teresa Anfossi, presidente dell'associazione matuziana, che, salutando i numerosi interventi provenienti da molte parti d'Italia, dall'estero e da numerose comunità ebraiche, ha dato appuntamento ai prossimi eventi.