Grande partecipazione alla gita CAI Bordighera sul Monte Monega: 18 km tra sole e panorami spettacolari

Domenica scorsa la sezione di Bordighera del CAI (Club Alpino Italiano) ha organizzato una partecipata gita sociale che ha coinvolto un grande numero di socie e soci, confermando ancora una volta l’entusiasmo e la vitalità del gruppo. L’escursione, lunga circa 18 chilometri con un dislivello positivo di circa 1000 metri, aveva come meta il Monte Monega (1882 metri), una delle cime più suggestive dell’entroterra ligure. Il percorso ad anello si è sviluppato lungo l’itinerario Drego – Passo della Mezzaluna – Monte Monega – Passo della Mezzaluna – Ciotto di San Lorenzo – Drego, offrendo ai partecipanti scorci panoramici di grande fascino.

Le condizioni meteo hanno contribuito in modo determinante alla riuscita della giornata: l’intera escursione si è svolta sotto un cielo terso e soleggiato, regalando viste limpide e un clima ideale per camminare. Un contrasto particolarmente suggestivo se si pensa che, nello stesso momento, a quote più basse e lungo la costa imperversava la tipica “macaia”, creando un netto divario tra mare e montagna. Come sottolineato dai partecipanti, “una giornata perfetta per condividere la passione per la montagna”, in cui fatica e soddisfazione si sono intrecciate lungo tutto il percorso.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività sociali del CAI di Bordighera, che continua a proporre escursioni di qualità, attente sia all’aspetto sportivo sia a quello conviviale, consolidando lo spirito di gruppo e il legame con il territorio.