Sanremo Dance Festival 2026: all’Ariston tre giorni di grande danza con numeri record e respiro internazionale

Torna più grande che mai il Sanremo Dance Festival, che dall’1 al 3 maggio 2026 celebra la sua 18a edizione sul prestigioso palco del Teatro Ariston, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti della danza in Italia e punto di riferimento per la Liguria. I numeri raccontano da soli la crescita dell’evento: 1.850 ballerini, 97 scuole di danza e 451 coreografie complessive, tra competizione internazionale e rassegna. Un successo che ha portato al sold-out ancora prima della chiusura delle iscrizioni, segno di un’attrattività sempre più forte anche a livello internazionale, con partecipanti provenienti da tutta Italia, Europa e Sud America.

La manifestazione, organizzata sotto l’egida del CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, in collaborazione con il Comune di Sanremo e con il patrocinio di Regione Liguria e CONI, rappresenta non solo un evento artistico, ma anche un importante volano per il territorio. Il presidente CSEN Giuliano Ferrari sottolinea il valore dell’iniziativa: “Sanremo è una città che ha numerosi eventi di alto livello e siamo grati all’Amministrazione Comunale di consentire che anche il mondo della danza abbia un proprio concorso di dimensione internazionale”. Un evento che porta in città un vasto movimento di artisti e accompagnatori, con una significativa ricaduta economica. Le direttrici artistiche Simona Tovoli e Chiara Napoli evidenziano l’ulteriore salto di qualità: “Siamo riusciti ad alzare ancora l’asticella, confermando quanto sia attrattivo questo appuntamento nella Città dei Fiori e sul palco simbolo dello spettacolo italiano”.

Il festival si articola in tre giornate intense:

1° maggio : apertura con stage formativi tenuti dai maestri della giuria internazionale, seguiti dall’inizio del concorso con le categorie Modern e Festival , ispirata alla musica della tradizione sanremese.

: apertura con tenuti dai maestri della giuria internazionale, seguiti dall’inizio del concorso con le categorie e , ispirata alla musica della tradizione sanremese. 2 maggio : spazio alle sezioni di danza classica e contemporanea , protagoniste dell’intera giornata.

: spazio alle sezioni di , protagoniste dell’intera giornata. 3 maggio: chiusura con composizione coreografica e Open Style, seguite dalla rassegna “Tutti Ballano Sanremo”, dedicata ai giovani talenti liguri. Nel pomeriggio, gran finale con il tradizionale flashmob davanti all’Ariston, capace di coinvolgere tutta la città.

Una giuria internazionale d’eccellenza

A valutare le performance sarà una giuria di altissimo profilo, composta da artisti e coreografi con esperienze nelle più prestigiose istituzioni della danza mondiale, tra cui Royal Ballet, English National Ballet e Netherlands Dans Theater. Un panel che garantisce qualità, competenza e uno sguardo internazionale sulle nuove generazioni di danzatori.

Sanremo sempre più capitale dello spettacolo

Con questa edizione, Sanremo rafforza la propria identità di città dello spettacolo: non solo musica e grandi eventi, ma anche danza di livello internazionale, capace di unire formazione, competizione e intrattenimento. L’organizzazione, curata dal team di Dance In Motion, vedrà la conduzione affidata a Christian Ferrari e la gestione delle relazioni internazionali a Teresita Del Vecchio. Tre giorni in cui il palco dell’Ariston si trasformerà in un crocevia di talento, passione e creatività, confermando il Sanremo Dance Festival come uno degli eventi più dinamici e in crescita nel panorama coreutico italiano.