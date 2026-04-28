Siti storici e artistici, visita alla scoperta delle chiese di Pigna (Foto)

Una visita alla scoperta delle chiese di Pigna verrà organizzata il 3 maggio.

"Una visita alle chiese nei dintorni del paese" - fanno sapere gli organizzatori - "Sarà un'occasione anche per visitare il borgo e i siti storici e artistici, il Canavesio, i frantoi, i laghi e fare una deviazione su Castelvittorio dall'antico sentiero".

"Il ritrovo sarà alle 8.30 al parcheggio della pasticceria" - dicono gli organizzatori - "Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e di portarsi acqua e pranzo al sacco. Per informazioni contattare il 3425624640".