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Eventi | 28 aprile 2026, 14:36

Siti storici e artistici, visita alla scoperta delle chiese di Pigna (Foto)

Appuntamento il 3 maggio

Siti storici e artistici, visita alla scoperta delle chiese di Pigna (Foto)

Una visita alla scoperta delle chiese di Pigna verrà organizzata il 3 maggio.

"Una visita alle chiese nei dintorni del paese" - fanno sapere gli organizzatori - "Sarà un'occasione anche per visitare il borgo e i siti storici e artistici, il Canavesio, i frantoi, i laghi e fare una deviazione su Castelvittorio dall'antico sentiero".

"Il ritrovo sarà alle 8.30 al parcheggio della pasticceria" - dicono gli organizzatori - "Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e di portarsi acqua e pranzo al sacco. Per informazioni contattare il 3425624640".

Elisa Colli

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