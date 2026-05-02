Riccardo Semeria bis: il bartender di Sanremo conquista ancora il titolo regionale AIBES

Riccardo Semeria non si ferma. Il bartender del Number Five Cocktail Bar di Sanremo ha conquistato martedì scorso il titolo regionale AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) per la seconda volta consecutiva, confermandosi il nome di punta della scena cocktail ligure.

La competizione, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia, ha visto sfidarsi i migliori professionisti del settore su cinque categorie distinte. Nella categoria White Jacket (senior bartender) si è imposto Max Peano di Taggia, mentre tra i junior la vittoria nella categoria Sparkling è andata a Ihar Kotsur. Luca Raimondo del Garden Cocktail Bar di Pietra Ligure ha dominato la categoria Low ABV, e Fernanda Zambra del Bar Tre T di Taggia ha trionfato nella categoria Base Grappa. Semeria aveva già messo le mani sul titolo vincendo la categoria Aperitivo Italiano.

I vincitori delle ultime tre categorie si sono poi ritrovati nella finalissima, che ha decretato la classifica definitiva: primo Semeria, secondo Raimondo, con Kotsur a completare il podio. I tre formeranno la squadra ligure al prossimo concorso nazionale, la cui sede è ancora da definire.

A portare Semeria sul gradino più alto è stato il cocktail "White Riviera": un twist primaverile sul Negroni, più aromatico e luminoso, costruito su gin, vermouth e bitter bianco, arricchito da limone fresco e liquore ai fiori di sambuco, con un profumo di cetriolo e servito su ghiaccio.

Tra le prove più spettacolari della serata, la mystery box: cinque minuti a disposizione per scegliere gli ingredienti, costruire e presentare un cocktail inedito. Semeria non ha esitato, portando in gara un twist sullo Spritz ai frutti rossi, leggermente amaro e dalla spiccata nota fruttata.

La premiazione si è svolta alla presenza dell'assessore comunale di Taggia Laura Cani e del consigliere nazionale AIBES Giuseppe Giordano.