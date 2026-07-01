"Dragonfly. La forma del vento" sbarca a Ventimiglia, Raffaella Fenoglio protagonista a 'Il Chiostro Sussura...' (Foto)

La scrittrice Raffaella Fenoglio presenta il suo ultimo romanzo, "Dragonfly. La forma del vento", alla rassegna culturale 'Il Chiostro Sussura...' nel chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia.
L'incontro, inserito anche nel cartellone de "Il Festival delle Ragazze", ha visto l'autrice dialogare con Mara Cilli, che ha curato con sensibilità la moderazione della serata conducendo il numeroso pubblico presente e partecipe tra le pagine e le atmosfere del libro, edito da Einaudi Ragazzi. Per l'occasione vi erano anche l'assessore alla Cultura di Ventimiglia Tiziana Faedda e l'onorevole Sonia Viale.
Cornice suggestiva, pubblico numeroso e organizzazione impeccabile per il primo evento proposto, ieri sera, dall’associazione Terra di Ponente, presieduta dall'instancabile Tito Giro, che ha curato ogni dettaglio dell'evento con grande professionalità confermando la propria attenzione alla promozione culturale del territorio, insieme a “Il Festival delle Ragazze”. Una nuova collaborazione che, alla luce della partecipazione e del calore del pubblico, si può definire pienamente riuscita.