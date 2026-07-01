"Dragonfly. La forma del vento" sbarca a Ventimiglia, Raffaella Fenoglio protagonista a 'Il Chiostro Sussura...' (Foto)

La scrittrice Raffaella Fenoglio presenta il suo ultimo romanzo, "Dragonfly. La forma del vento", alla rassegna culturale 'Il Chiostro Sussura...' nel chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia.

L'incontro, inserito anche nel cartellone de "Il Festival delle Ragazze", ha visto l'autrice dialogare con Mara Cilli, che ha curato con sensibilità la moderazione della serata conducendo il numeroso pubblico presente e partecipe tra le pagine e le atmosfere del libro, edito da Einaudi Ragazzi. Per l'occasione vi erano anche l'assessore alla Cultura di Ventimiglia Tiziana Faedda e l'onorevole Sonia Viale.