Oltrelariva, l’estate musicale che porta cultura nei borghi dell’entroterra imperiese (Foto)

Musica, spettacolo e valorizzazione del territorio: torna anche quest’anno Oltrelariva, la rassegna estiva itinerante ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Fare Musica, con il patrocinio di Regione Liguria, pensata per trasformare i borghi dell’entroterra imperiese in luoghi d’incontro tra arte, tradizione e comunità.

La manifestazione ha l’obiettivo di portare concerti, spettacoli e appuntamenti culturali al di fuori dei tradizionali circuiti costieri, accendendo i riflettori sui piccoli centri della Riviera dei Fiori.

La formula è semplice ma efficace: creare un percorso itinerante che unisce musica dal vivo e identità territoriale, coinvolgendo piazze, vicoli e scorci suggestivi di alcuni tra i borghi più caratteristici della provincia di Imperia, con la volontà di andare anche oltre questi confini in futuro. Un’occasione per residenti e turisti di vivere il territorio in modo autentico, attraverso serate a ingresso libero che coniugano intrattenimento e scoperta.

"Oltrelariva è un progetto partito lo scorso anno - spiega l'assessore regionale Luca Lombardi - per fare conoscere tramite la musica zone del nostro entroterra, unendo musica cultura e territorio. Lo scorso anno abbiamo avuto un ottimo risultato e i sindaci erano contenti. Tra le novità quest'anno Rezzo. L'evento è possibile grazie a Fare musica, lamialiguria e la nuova delega che ho ricevuto al tempo libero".

E in nome di questa idea la volontà di organizzare l'evento in più vallate del territorio: Valle Armea, Val Prino, Valle San Lorenzo, Valle Arroscia, Val Nervia.

Proseguono poi i rappresentanti di Fare Musica: "L'evento quest'anno vedrà appuntamenti incentrati su agosto, con la sola eccezione di Ceriana. Un progetto in cui si crede molto, puntando sulla musica per porre l'accento sull'entroterra. Dobbiamo poi garantire un livello di qualità che deve essere imprescindibile. Nella nostra associazione ci occupiamo di tutto, dalla musica alla grafica all'ufficio stampa. Lavoriamo con passione e cura del dettaglio, ci auguriamo che per il Futuro si uniscano altri Comuni".

Il debutto è fissato per il 4 luglio a Ceriana, in Piazza Marconi, con le Sherocks, protagoniste di uno spettacolo dedicato alla grande musica femminile. Si prosegue il 2 agosto a Dolcedo, in Piazza San Tommaso, con il quartetto Con…Fusi 4tet, che porterà sul palco un repertorio di canzoni jazz.

Il 9 agosto sarà la volta di Pietrabruna, dove saliranno in scena Sheldon & The Rollin’ Cats, band dal sound rock’n’roll capace di richiamare le atmosfere degli anni d’oro del genere. Due giorni più tardi, l’11 agosto a Dolceacqua, spazio alla comicità con Enzo Paci e il suo spettacolo “Paci a Pezzi”. Gran finale il 13 agosto a Rezzo, in Via Roma, con Zingarò, tra swing e musica italiana.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e saranno a ingresso libero, confermando la volontà di rendere la cultura accessibile e diffusa sul territorio.