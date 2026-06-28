Grande partecipazione al concerto d’organo nella Chiesa di San Giorgio: la musica rafforza il legame tra Dolceacqua e il Comune di Monaco (Foto)

Grande partecipazione nel pomeriggio di ieri alla Chiesa di San Giorgio per il concerto organizzato nell’ambito del gemellaggio tra il Comune di Dolceacqua e il Comune di Monaco. Un appuntamento di alto valore culturale che ha visto la presenza di numerosi cittadini e ospiti, confermando ancora una volta come la musica rappresenti uno straordinario strumento di dialogo, condivisione e amicizia tra i popoli.

Protagonisti del concerto sono stati i musicisti Marie Claire Bert, al flauto dolce, e Olivier Vernet, all’organo, giunti da Monaco per questa speciale occasione. I due artisti hanno conquistato il pubblico con un repertorio di grande pregio, valorizzando le sonorità dello storico organo della Chiesa di San Giorgio, strumento donato dal Comune di Monaco e simbolo concreto del profondo legame che unisce le due comunità.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa era presente anche Karyn Anderson, Assessore del Comune di Monaco, la cui partecipazione ha ulteriormente rafforzato il valore istituzionale dell’evento e la volontà condivisa di proseguire un percorso di collaborazione fondato sulla cultura e sullo scambio reciproco.

«Eventi come questo rappresentano il senso più autentico del nostro gemellaggio – dichiara Luana Mauro, Consigliera delegata alla Cultura del Comune di Dolceacqua –. La cultura e la musica hanno la capacità di creare legami profondi, superando ogni confine. Vedere la nostra Chiesa di San Giorgio animarsi grazie alle note di uno strumento donato dal Comune di Monaco è un’emozione particolare e il simbolo concreto di un rapporto di amicizia che continua a crescere. Ringrazio il Comune di Monaco per la costante vicinanza, i musicisti Marie Claire Bert e Olivier Vernet per aver condiviso il loro talento con la nostra comunità, l’Assessore Karyn Anderson per la sua presenza, tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e il numeroso pubblico che ha partecipato a questo bellissimo pomeriggio di musica.»

L’Amministrazione comunale desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Don Pietro e alla Curia, che hanno accolto con grande disponibilità questa iniziativa, permettendo lo svolgimento del concerto nella splendida cornice della Chiesa di San Giorgio, luogo di grande valore storico, artistico e spirituale per la comunità di Dolceacqua.

L’evento conferma ancora una volta il valore del gemellaggio tra il Comune di Dolceacqua e il Comune di Monaco, un rapporto che continua a rafforzarsi attraverso iniziative culturali capaci di creare occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio comune e costruire ponti tra le comunità nel segno dell’amicizia, della cultura e della musica.