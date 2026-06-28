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Musica | 28 giugno 2026, 14:43

Grande partecipazione al concerto d’organo nella Chiesa di San Giorgio: la musica rafforza il legame tra Dolceacqua e il Comune di Monaco (Foto)

Protagonisti del concerto sono stati i musicisti Marie Claire Bert, al flauto dolce, e Olivier Vernet, all’organo, giunti da Monaco per questa speciale occasione

Grande partecipazione nel pomeriggio di ieri alla Chiesa di San Giorgio per il concerto organizzato nell’ambito del gemellaggio tra il Comune di Dolceacqua e il Comune di Monaco. Un appuntamento di alto valore culturale che ha visto la presenza di numerosi cittadini e ospiti, confermando ancora una volta come la musica rappresenti uno straordinario strumento di dialogo, condivisione e amicizia tra i popoli.

Protagonisti del concerto sono stati i musicisti Marie Claire Bert, al flauto dolce, e Olivier Vernet, all’organo, giunti da Monaco per questa speciale occasione. I due artisti hanno conquistato il pubblico con un repertorio di grande pregio, valorizzando le sonorità dello storico organo della Chiesa di San Giorgio, strumento donato dal Comune di Monaco e simbolo concreto del profondo legame che unisce le due comunità.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa era presente anche Karyn Anderson, Assessore del Comune di Monaco, la cui partecipazione ha ulteriormente rafforzato il valore istituzionale dell’evento e la volontà condivisa di proseguire un percorso di collaborazione fondato sulla cultura e sullo scambio reciproco.

«Eventi come questo rappresentano il senso più autentico del nostro gemellaggio – dichiara Luana Mauro, Consigliera delegata alla Cultura del Comune di Dolceacqua –. La cultura e la musica hanno la capacità di creare legami profondi, superando ogni confine. Vedere la nostra Chiesa di San Giorgio animarsi grazie alle note di uno strumento donato dal Comune di Monaco è un’emozione particolare e il simbolo concreto di un rapporto di amicizia che continua a crescere. Ringrazio il Comune di Monaco per la costante vicinanza, i musicisti Marie Claire Bert e Olivier Vernet per aver condiviso il loro talento con la nostra comunità, l’Assessore Karyn Anderson per la sua presenza, tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e il numeroso pubblico che ha partecipato a questo bellissimo pomeriggio di musica.»

L’Amministrazione comunale desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Don Pietro e alla Curia, che hanno accolto con grande disponibilità questa iniziativa, permettendo lo svolgimento del concerto nella splendida cornice della Chiesa di San Giorgio, luogo di grande valore storico, artistico e spirituale per la comunità di Dolceacqua.

L’evento conferma ancora una volta il valore del gemellaggio tra il Comune di Dolceacqua e il Comune di Monaco, un rapporto che continua a rafforzarsi attraverso iniziative culturali capaci di creare occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio comune e costruire ponti tra le comunità nel segno dell’amicizia, della cultura e della musica.

Redazione

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