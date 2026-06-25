Sanremo, il Maestro Freddy Colt protagonista al “Serata Luttazzi” di Trieste

Per il secondo anno il Comune di Trieste si avvale del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” per l’organizzazione della consueta “Serata Luttazzi” inserita nel vasto programma “Trieste Estate 2026”. Doveroso omaggio al Maestro Lelio Luttazzi, grande jazzista triestino, la serata si svolgerà venerdì 3 luglio nella centralissima Piazza Verdi.

Quest’anno sarà di scena una formazione veronese costituitasi un anno fa sotto l’insegna di “Orchestra Scaligera Sultanato dello Swing” sotto il coordinamento del clarinettista Marco Pasetto, che nel Sultanato gode del rango di Giannizzero dello Swing. A dirigerla sarà il Sultano in persona, il Maestro Freddy Colt, mandolinista, chef d’orchestra e operatore culturale matuziano che da tempo si dedica al repertorio swing di Luttazzi.

Lo spettacolo è ricco di sorprese: non solo un’orchestra di 8 elementi, ma anche due cantanti e un ospite. La voce femminile è quella della vocalist jazz milanese Maria Cristina Riva, mentre da Roma giunge Paolo Tagliaferri, brillante showman che si produrrà sia come presentatore che come cantante. Ad aprire la serata sarà però un giovanissimo: il virtuoso pianista lombardo Ludovico Cucchetti, finalista all’ultimo Premio “Lelio Luttazzi” e astro nascente del jazz italiano.

Oltre a far parte del cartellone ufficiale del Comune di Trieste, questa iniziativa gode del patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi, attivissima realtà che opera in tutt’Italia nel promuovere giovani talenti e produrre spettacoli e progetti discografici a tema.

Quella a Trieste è una trasferta artistica e organizzativa che conferma il Centro Stan Kenton come affidabile produttore di spettacoli da ormai 35 anni esatti. Il successivo impegno è, ovviamente, la ventisettesima edizione del Zazzarazzaz Festival a Sanremo, dal 24 al 26 agosto sul grande palco di Pian di Nave.