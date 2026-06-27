UnoJazz & Blues Festival, buona la prima: Teatro dell'Opera sold out per l'esordio con Franco D'Andrea

Un Teatro dell'Opera del Casinò gremito in ogni ordine di posti ha salutato l'esordio dell'edizione 2026 di UnoJazz & Blues Festival, confermando fin dalla prima serata il grande interesse del pubblico per una delle rassegne musicali più attese dell'estate sanremese.

Il debutto del festival è stato accolto da un autentico sold out, con appassionati arrivati da tutta la Liguria e non solo per assistere al concerto di Franco D'Andrea, tra i più importanti pianisti del panorama jazz europeo, affiancato da due musicisti di assoluto livello come il batterista Roberto Gatto, considerato uno dei grandi protagonisti del jazz continentale, e dal giovane contrabbassista Gabriele Evangelista.

Il trio ha proposto un viaggio musicale che ha saputo coniugare tradizione e sperimentazione, cifra distintiva della poetica di D'Andrea. Al centro del progetto la volontà di reinterpretare la classica formazione del piano trio attraverso un linguaggio libero, ricco di invenzioni ritmiche e armoniche, capace di attraversare oltre un secolo di storia del jazz.

Il repertorio ha spaziato dal blues delle origini alle grandi pagine di Duke Ellington, passando per le suggestioni di John Coltrane fino a momenti di pura improvvisazione, mantenendo sempre quel feeling blues che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della musica di D'Andrea.

Un concerto intenso, fatto di dialoghi continui tra pianoforte, batteria e contrabbasso, dove la tecnica si è intrecciata con la libertà espressiva, conquistando fin dalle prime note il pubblico del Teatro dell'Opera.

L'intesa tra i tre musicisti è emersa con naturalezza durante tutta la serata. Alla consolidata esperienza di D'Andrea e Gatto si è affiancata la freschezza interpretativa di Evangelista, dando vita a un equilibrio musicale capace di alternare momenti di grande energia ad altri più intimi e riflessivi.

Il lungo applauso finale ha suggellato un debutto che lascia ottime sensazioni per il prosieguo della manifestazione. L'UnoJazz & Blues Festival conferma così la propria vocazione a portare a Sanremo alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama jazzistico nazionale e internazionale, proseguendo una tradizione che affonda le proprie radici nella storia della città, tra le prime in Europa a credere nel jazz come grande linguaggio musicale.

Dopo il successo della serata inaugurale, il festival entrerà ora nel vivo con i prossimi appuntamenti in programma, pronto a trasformare ancora una volta Sanremo in uno dei principali punti di riferimento del jazz estivo italiano.

(Foto a cura di Erika Bonazinga)