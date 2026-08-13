Ventimiglia, a settembre tre serate di 'SuperKaraoke': Canale 5 porta il Ponente ligure sul palcoscenico nazionale

Ventimiglia si prepara a diventare per tre serate il palcoscenico nazionale di Canale 5. La Giunta comunale ha formalizzato l'atto di indirizzo per la realizzazione di "SuperKaraoke", la trasmissione televisiva condotta da Michelle Hunziker che sarà registrata in città il 3, 4 e 5 settembre. La location scelta è il Belvedere del Resentello, destinato ad accogliere lo spettacolo e il pubblico. Un appuntamento che punta a trasformare Ventimiglia in una grande vetrina televisiva, portando nelle case degli italiani le immagini della città, del territorio e del Ponente ligure. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Liguria e Comune di Ventimiglia, con il sostegno regionale alla produzione dell'evento. L'obiettivo è anche quello di generare ricadute sul piano turistico ed economico.

"Regione Liguria ha scelto di sostenere con convinzione un evento capace di portare decine di migliaia di persone in piazza a Ventimiglia e, attraverso Canale 5, di offrire alla nostra regione una straordinaria visibilità nazionale" – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –, sottolineando come l'appuntamento rappresenti un'occasione di promozione per Ventimiglia, il Ponente e l'intera Liguria. Secondo Bucci, l'iniziativa si inserisce nel quadro delle numerose attività promosse durante la stagione estiva per rafforzare l'attrattività del territorio. La presenza di una produzione televisiva di grande richiamo potrebbe infatti contribuire a valorizzare paesaggi, identità e peculiarità della città di confine. Un'attenzione che, attraverso la platea televisiva nazionale, potrebbe andare ben oltre i giorni dello spettacolo. La Regione considera quindi l'evento non soltanto come un appuntamento di intrattenimento, ma anche come strumento di promozione territoriale.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che evidenzia il valore dell'operazione per l'immagine della città. "Portare una trasmissione di questo livello a Ventimiglia rappresenta una grande opportunità per la nostra città" – afferma il primo cittadino –, spiegando che per tre serate la città potrà entrare nelle case degli italiani attraverso Canale 5. "Avremo la possibilità di mostrare il meglio di noi, il nostro patrimonio, i nostri paesaggi e le nostre peculiarità" – aggiunge Di Muro –, ringraziando Regione Liguria, il presidente Marco Bucci e Mediaset per la collaborazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope Pier Silvio Berlusconi, per aver creduto nella possibilità di portare il grande evento a Ventimiglia. Il Comune, assicura il sindaco, ha messo a disposizione della produzione la propria struttura per accompagnare la realizzazione della manifestazione.

Per l'assessore alle Manifestazioni Tiziana Faedda, si tratta di un'occasione "davvero speciale" per Ventimiglia. "Avere per tre serate una trasmissione televisiva di grande successo come 'SuperKaraoke' significa offrire alla nostra città una vetrina straordinaria" – sottolinea –, evidenziando come lo spettacolo non sarà soltanto un grande appuntamento di intrattenimento, ma anche un modo per raccontare il territorio attraverso le immagini. L'organizzazione dell'evento, costruita in tempi particolarmente rapidi, ha richiesto un intenso lavoro da parte delle istituzioni e della produzione. La collaborazione tra Comune, Regione e Mediaset ha permesso di trasformare l'opportunità in un progetto concreto. Ora l'attenzione si sposta sulla macchina organizzativa in vista delle tre giornate di settembre. Il Belvedere del Resentello sarà così il cuore della produzione televisiva, con Ventimiglia pronta a presentarsi al pubblico nazionale attraverso uno degli appuntamenti di punta della programmazione di Canale 5.