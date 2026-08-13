I colori di Ventimiglia conquistano Cannes: gli Sbandieranti protagonisti della Grand Parade Fleurie (Foto)

Una serata di festa, musica e tradizione ha visto protagonisti a Cannes gli Sbandieranti del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia, impegnati nell'ambito della Grand Parade Fleurie. Le strade della città francese si sono animate con i colori e le bandiere del gruppo ventimigliese, che ha portato in scena una delle tradizioni più caratteristiche della città di confine. Un'esibizione seguita con attenzione e partecipazione dal pubblico presente, che ha accompagnato i volteggi delle bandiere con numerosi applausi. Un appuntamento dal forte valore spettacolare, ma anche un'occasione per promuovere fuori dai confini cittadini una tradizione profondamente legata alla storia di Ventimiglia.

Musica, fiori e colori hanno fatto da cornice alla performance degli Sbandieranti, protagonisti di una serata particolarmente partecipata. I movimenti delle bandiere hanno catturato gli sguardi del pubblico, creando un'atmosfera vivace lungo le strade di Cannes. Per il gruppo ventimigliese si è trattato di un'altra importante occasione per incontrare un pubblico internazionale e far conoscere una tradizione che continua a suscitare curiosità e interesse. La possibilità di esibirsi in una città come Cannes ha inoltre permesso agli Sbandieranti di condividere un patrimonio culturale che, attraverso la musica e la spettacolarità dei gesti, riesce a parlare anche oltre i confini del territorio.

La serata ha regalato dunque un momento di festa e condivisione, con gli Sbandieranti a rappresentare Ventimiglia attraverso i propri colori e le proprie esibizioni. Il calore del pubblico ha accompagnato l'intera performance, in un contesto nel quale la tradizione ventimigliese si è inserita perfettamente nell'atmosfera festosa della Grand Parade Fleurie. Un appuntamento che conferma ancora una volta la capacità del gruppo di portare la propria arte e la propria identità in contesti diversi, trasformando ogni esibizione in un momento di incontro con il pubblico. A Cannes, per una sera, i colori di Ventimiglia sono stati protagonisti nelle vie della città, tra musica, fiori e divertimento.