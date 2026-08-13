Camporosso, 'Dal Prà Big Band' chiude la rassegna "Jazz Valley" (Foto)

Il concerto di "Dal Prà Big Band" chiude la terza edizione della rassegna itinerante "Jazz Valley". L'appuntamento sarà venerdì 21 agosto alle 21.30 sulla terrazza del Centro G. Falcone a Camporosso.

Una rassegna nata per portare le atmosfere uniche del jazz nei suggestivi borghi della val Nervia e creare momenti di aggregazione in cui la musica diventa un linguaggio universale proponendosi come filo conduttore che unisce la comunità, promuove la coesione e valorizza il patrimonio territoriale. "A Camporosso va in scena il concerto della Dal Prà Big Band" - fanno sapere gli organizzatori - ”Sarà l'ultima serata della rassegna musicale Jazz Valley".

L'evento, organizzato dal comune di Camporosso, è a ingresso gratuito.