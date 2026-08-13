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Musica | 13 agosto 2026, 15:21

Camporosso, 'Dal Prà Big Band' chiude la rassegna "Jazz Valley" (Foto)

L'evento è a ingresso gratuito

Camporosso, 'Dal Prà Big Band' chiude la rassegna &quot;Jazz Valley&quot; (Foto)

Il concerto di "Dal Prà Big Band" chiude la terza edizione della rassegna itinerante "Jazz Valley". L'appuntamento sarà venerdì 21 agosto alle 21.30 sulla terrazza del Centro G. Falcone a Camporosso.

Una rassegna nata per portare le atmosfere uniche del jazz nei suggestivi borghi della val Nervia e creare momenti di aggregazione in cui la musica diventa un linguaggio universale proponendosi come filo conduttore che unisce la comunità, promuove la coesione e valorizza il patrimonio territoriale. "A Camporosso va in scena il concerto della Dal Prà Big Band" - fanno sapere gli organizzatori - ”Sarà l'ultima serata della rassegna musicale Jazz Valley".

L'evento, organizzato dal comune di Camporosso, è a ingresso gratuito.

Elisa Colli

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