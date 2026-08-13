Ferragosto tra piscina e mare: doppio appuntamento al Castellaro Golf Resort e all’Aregai Marina

Due location diverse, due atmosfere e un unico obiettivo: celebrare il Ferragosto tra musica, buon cibo, relax e divertimento. Per sabato 15 agosto, il gruppo Riviera dei Fiori Hotels propone due appuntamenti pensati per vivere la giornata clou dell’estate scegliendo tra la piscina del Castellaro Golf Resort e il mare dell’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare. Due formule complementari che guardano a pubblici differenti, dalle famiglie ai gruppi di amici, mantenendo al centro la voglia di stare insieme.

Al Castellaro Golf Resort la festa prenderà il via alle 12.30, con un Pool Party che avrà come fulcro la grande piscina della struttura. Una giornata all’insegna di musica, food, drink e divertimento, immersa nel verde delle colline della Riviera dei Fiori e con il mare sullo sfondo. La piscina sarà il punto di ritrovo per chi vorrà alternare un tuffo a qualche ora di relax sotto l’ombrellone. Prevista anche un’area con acqua bassa dedicata ai bambini, per una proposta adatta anche alle famiglie. "L’idea è vivere il Ferragosto in modo informale, tra relax, musica e convivialità", spiegano gli organizzatori.

A rendere ancora più ricca la giornata sarà la grigliata preparata dagli chef del Resort, con specialità dai sapori estivi da gustare direttamente a bordo piscina. Non mancheranno drink e cocktail, mentre la colonna sonora sarà affidata al DJ Set di DJ Tagos, chiamato ad accompagnare il pubblico per tutta la festa. Il Castellaro Golf Resort punta così su una formula capace di mettere insieme natura, sport, piscina e intrattenimento, proponendo un'alternativa alla tradizionale giornata in spiaggia. Un Ferragosto pensato per chi cerca un'atmosfera vivace, ma senza rinunciare alla tranquillità di una location immersa nel verde.

Per chi preferisce invece il blu del mare, l’appuntamento è a Marina degli Aregai, all’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare. Qui il programma guarda soprattutto alla dimensione balneare, con sole, musica e relax a fare da protagonisti nella giornata di Ferragosto. La struttura, direttamente affacciata sulla costa, ospiterà infatti "Ferragosto Vista Mare", una proposta pensata per accompagnare gli ospiti dal pomeriggio fino a tarda sera. La spiaggia privata e la cornice della marina faranno da sfondo a una festa da vivere senza fretta, tra momenti di relax e intrattenimento.

Il programma prevede musica non-stop fino a mezzanotte, mentre dalle 15.00 alle 19.00 sarà protagonista un maxi buffet con numerose sfiziosità e stuzzichini. A rinfrescare il pomeriggio ci sarà anche una freschissima anguriata, perfetta per accompagnare le ore più calde della giornata. "Una festa vista mare, pensata per condividere il Ferragosto dall’inizio alla fine", è la filosofia dell’iniziativa. Una proposta che punta quindi sulla possibilità di trascorrere diverse ore direttamente sul mare, con la musica a fare da filo conduttore e la possibilità di proseguire i festeggiamenti fino alla mezzanotte.

Dal verde delle colline al blu del mare, il Ferragosto firmato Riviera dei Fiori Hotels propone dunque due modi diversi di vivere il 15 agosto. Al Castellaro Golf Resort saranno piscina, grigliata, cocktail e DJ set a caratterizzare la giornata, mentre all’Aregai Marina Hotel & Residence saranno la vista sul mare, il maxi buffet e la musica non-stop a scandire il programma. Due appuntamenti accomunati dalla voglia di festa e dalla possibilità di scegliere la cornice più adatta alle proprie preferenze. Una doppia proposta per celebrare il Ferragosto nella Riviera dei Fiori, tra relax, convivialità e divertimento.