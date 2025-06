Collaudo viario del Tenda, decine di mezzi della Protezione civile stanno "testando" il tunnel

Collaudo viario del tunnel di Tenda.

Necessario, anzi, obbligatorio. Ma che lo fosse, si è scoperto solo ieri in sede di Conferenza intergovernativa, quella che ha stravolto tutte le certezze sugli orari di apertura.

Alla fine si fa come chiedevano i francesi: fasce orarie in settimana, orario continuato 6-21 solo nei weekend. In Valle Roya, dopo quasi cinque anni senza traffico, preferiscono andarci doucement.

Il collaudo viario è stato commissionato alla Protezione Civile, arrivata all'imbocco del tunnel con decine di mezzi, vetture e pick up. Un'organizzazione rapida, perché fino a ieri nessuno ne sapeva niente. In cosa consiste? Nel percorrere avanti e indietro il tunnel. Dall'Italia alla Francia e ritorno.

Alle 12 l'apertura alla circolazione. Fa quasi paura scr

Comunque sia, oggi apertura fino alle 21, un quarto d'ora di semaforo verde e un quarto d'ora per svuotare il tunnel. Il primo verde scatta dal lato Italia, che quindi avrà il passaggio nei primi quindici minuti di ogni ora. Dal lato Francia il verde scatterà per 15 minuti, ma dalla mezz'ora di ogni ora.

Più facile a farsi che a dirsi.

Domani orario 6-21 no stop e da lunedì 30 fasce orarie: dalle 06:00 alle 09:00; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18:00 alle 22:00.

Il 16/17 luglio nuovo tavolo con i francesi per l'estensione dal 18 luglio dell'orario 06:00-21:00 per tutta l'estate. Fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Limite di velocità a 50 chilometri orari.

La Questura sta predisponendo un piano interforze per il pattugliamento della Statale 20 verso l'imbocco del tunnel, sia per questioni di sicurezza sia per evitare che ci sia l'assalto al primo turno di passaggio delle 12, cosa che potrebbe accadere.

Si ricorda che l'ultimo passaggio dall'Italia verso la Francia sarà alle 20, ultimo turno di semaforo verde. Dal lato Francia, invece, sarà alle 20.30. Alle 21 la galleria chiude, per riaprire domani alle 6.