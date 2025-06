Riapertura Col di Tenda, Uil Liguria e Uil Trasporti: "Avanti con la mobilità transfrontaliera per lo sviluppo"

“Uil Liguria e Uil Trasporti territoriale esprimono soddisfazione per la riapertura di un’infrastruttura strategica che era stata chiusa nel 2020 a causa dei gravi danni provocati dalla tempesta Alex – dichiarano Marco De Andreis coordinatore territoriale Uil Liguria per l’imperiese e Oscar Matarazzo segretario generale Uiltrasporti Imperia, già presidente di Comitato sindacale interregionale Liguria – Paca – abbiamo sempre difeso la mobilità transfrontaliera, che va recuperata e rilanciata per lo sviluppo e l’integrazione dei territori di confine. Vogliamo ricordare il grande impegno del CSIR tra il 2022 e il 2024 che, insieme al territorio, ha portato politica, istituzioni e imprese dei territori italiani e francesi allo stesso tavolo in occasione del convegno. Ricordiamo anche la grande manifestazione che si è svolta alla presenza del sindaco francese Vassallo. Occorre remare tutti dalla stessa parte per recuperare il tempo perduto a causa dei danni subiti. Un’opera del 1882 di 6 chilometri e 300 metri di lunghezza è stata fatta in 9 anni con i mezzi dell’epoca mentre noi siamo qui dal 2013. Il traforo va restituito allo sviluppo di due territori che non intendono mollare la presa sul completamento dei lavori e sull’integrazione delle attività dei due paesi confinanti”.