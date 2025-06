Tenda bis, l'ordinanza dell'Anas ufficializza le fasce orarie di percorrenza del tunnel

Con l'ordinanza dell'Anas, vengono ufficializzate le fasce orarie di transito all'interno del nuovo Tunnel di Tenda, la cui apertura è stata inaugurata ieri, venerdì 27 giugno, alla presenza dei ministri Salvini e l'omologo francese Tabarot.



Si procederà a senso unico alternato, regolato da semafori con cicli di 30 minuti, e in questi primi giorni di “rodaggio” sarà presente una safety car come accompagnamento in apertura o in chiusura.



Ecco gli orari per la circolazione su territorio italiano che francese:

Oggi, 28 giugno:

Apertura nella fascia oraria 12:00 alle ore 21:00;

a. Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 12:00, ultimo ciclo ore 20:30;

b. Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 12:15, ultimo ciclo ore 20:45.



A partire dal 29 giugno:

Da lunedì a venerdì, apertura nelle fasce orarie: o 06:00 – 09:00

a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 06:00, ultimo ciclo ore 08:30;

b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 06:15, ultimo ciclo ore 08:45. o 12:30 – 14:30

a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 12:30, ultimo ciclo ore 14:00;

b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 12:45, ultimo ciclo ore 14:15. o 18:00 – 21:00

a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 18:00, ultimo ciclo ore 20:30;

b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 18:15, ultimo ciclo ore 20:45.



Sabato e domenica, apertura nella fascia oraria: o 06:00 – 21:00

a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 06:00, ultimo ciclo ore 20:30;

b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 06:15, ultimo ciclo ore 20:45.



I divieti e limitazioni:

• Divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 ton, autobus, ai velocipedi e ai pedoni;

• Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose;

• Divieto di sosta, di sorpasso e di arresto momentaneo del veicolo;

• Limite di velocità di 50 km/h dal km 108+639 al km al km 111+901.

Come indicato nelle modalità di gestione previste dalla CIG, all’interno del nuovo Tunnel in entrambe le direzioni di marcia il traffico sarà pilotato a mezzo di autoveicoli del gestore munito di dispositivo di segnalazione visiva.

È raccomandata la distanza minima tra i veicoli di 50 m.

Nei periodi di forte traffico, si potrà mettere in atto una gestione manuale della circolazione in sostituzione di quella automatica, al fine di evitare lunghi incolonnamenti di traffico sulla SS 20 o sulla RD 6204.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli addetti alla manutenzione e gestione della galleria, né ai veicoli delle Forze dell’Ordine e dei Servizi di Soccorso nell’espletamento delle loro mansioni.

L'inosservanza delle disposizioni presenti nell'ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo di riferimento.



Al momento la coda dei veicoli in attesa di transito è poco sopra l'ottavo tornante della statale 20.