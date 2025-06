Ospedaletti, via ai lavori sui marciapiedi di via De Medici e via Martiri: approvato il progetto esecutivo da 63mila euro

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per il recupero dei marciapiedi di via De Medici e via Martiri della Libertà, con un investimento complessivo stimato in 63mila euro. La delibera è stata votata all’unanimità dalla Giunta nella seduta del 5 giugno e dichiarata immediatamente eseguibile per garantire tempi rapidi di avvio.

L’intervento, redatto internamente dall’Ufficio tecnico comunale, nasce dall’esigenza di rinnovare i marciapiedi esistenti, realizzati in piastrelle ormai logore e scivolose, che in condizioni particolari possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza dei pedoni. Il progetto prevede il rifacimento completo delle superfici, con materiali più idonei a garantire durabilità e maggiore aderenza.

Il quadro economico dell’opera si compone di 50.669,73 euro per i lavori, 11.147,34 euro di IVA, 1.013,39 euro di oneri per la figura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e una quota per imprevisti pari a 169,54 euro. Il finanziamento è interamente a carico del bilancio comunale.

Con questa delibera, la Giunta ha formalizzato anche l’adozione del cronoprogramma e del capitolato speciale d’appalto. Sarà ora compito dei responsabili dei servizi interessati procedere con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori, che interesseranno due delle vie più centrali e frequentate del paese.