Secondo appuntamento sabato 27 giugno con Unojazz&Blues al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

L𝐚 𝐓𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐝 sarà protagonista della seconda serata della rassegna musicale Unojazz&Blues.

Nata nel 2021, la band si è presto affermata sulla scena musicale vincendo nel 2022 il Sakay Blues Experience e partecipando a festival come Lucca Blues e Torrita Blues Festival.

Con un sound che richiama le radici della black music, offrirà uno spettacolo carico di energia dove blues e soul si intrecciano in un viaggio musicale emozionante, tra tradizione e freschezza contemporanea. 𝑬𝒄𝒄𝒐 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒉𝒆𝒓𝒂̀ 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒍𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑺𝒂𝒏𝒓𝒆𝒎𝒐: 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝑻𝒖𝒓𝒄𝒐 (𝒗𝒐𝒄𝒆), 𝑹𝒆𝒏𝒂𝒕𝒐 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐̀ (𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒆𝒓𝒆), 𝑬𝒍𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊 (𝒃𝒂𝒔𝒔𝒐), 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑩𝒐𝒓𝒈𝒊𝒐𝒍𝒊 (𝒄𝒉𝒊𝒕𝒂𝒓𝒓𝒂), 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒐 𝑴𝒐𝒌𝒌𝒆'𝒔 𝑴𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒊𝒏𝒊 (𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂).

Ad aprire la serata saranno The Blue Laws interessante formazione di rock, blues, funk composta da Simone Caputo Atzori (chitarra e voce) Lorenzo Prencipe (basso) e Alex Nicoli (batteria)

L’inizio del concerto è previsto alle ore 21. Ingresso gratuito su prenotazione: www.unojazzandblues.it

● Orari del link: Il link sarà attivo dalle ore 10 alle ore 20 del giorno stesso del concerto. Sarà possibile effettuare la prenotazione fino ad esaurimento posti.

● Check-in: Il check-in con il biglietto deve essere effettuato entro le ore 21:10; dopo tale orario, il posto non verrà più garantito.

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento della rassegna domenica 28 giugno alle ore 21 con David Linx Quintet.

Unojazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.

Per informazioni e prenotazioni: www.unojazzandblues.it

Produzione: E20Sanremo S.r.l.

Direzione artistica: Andrea De Martini, Marco Tonin

Direzione di produzione: Mara De Scalzi

Organizzazione: Le Muse Novae / Mus’Art