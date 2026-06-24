Ventimiglia: teatro, lirica, jazz e rock, l'ex chiesa di San Francesco si trasforma in un palcoscenico d'arte

Il centro storico di Ventimiglia si prepara a vivere una serata all'insegna dell'arte, della musica e del teatro. Domenica 28 giugno, alle ore 21, la suggestiva ex chiesa di San Francesco, a Ventimiglia Alta, ospiterà uno spettacolo che unirà generi e linguaggi diversi, con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più affascinanti della città attraverso la cultura.

L'iniziativa è promossa dal Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, che continua a investire nella promozione del cuore antico della città attraverso eventi capaci di coinvolgere residenti e visitatori.

«Si tratta di una bellissima iniziativa – sottolinea il presidente del Comitato, Sergio Pallanca – pensata per arricchire l'offerta culturale cittadina e creare occasioni di incontro e condivisione in un luogo di grande valore storico e artistico».

Sul palco si alterneranno artisti e interpreti chiamati a dare vita a uno spettacolo originale, ideato e diretto da Rino Aliquò, che promette di accompagnare il pubblico in un viaggio tra teatro e musica.

Protagonisti della serata saranno Gioacchino Logico, nei panni del "Sommo Poeta Attore", Nadiia Karpova, "Principessa della Lirica", Marilena Cozzi, che interpreterà la damigella della Principessa e proporrà anche momenti jazz, Emilia Spinella, voce rock e soul dello spettacolo, e lo stesso Rino Aliquò, che vestirà i panni di un presentatore estroso e poliedrico.

Lo spettacolo alternerà momenti teatrali e musicali, proponendo un mix di lirica, jazz, rock e intrattenimento in una cornice di particolare fascino come quella dell'ex chiesa di San Francesco.

L'ingresso sarà gratuito. Un'occasione per trascorrere una serata diversa nel centro storico di Ventimiglia, tra cultura, musica e spettacolo, riscoprendo uno dei luoghi più suggestivi della città.