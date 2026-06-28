UnoJazz & Blues Festival, il blues conquista il Casinò: applausi per la Tennessee Rose Blues Band (Foto)

Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale, l'UnoJazz & Blues Festival 2026 ha confermato il buon momento della manifestazione anche nel secondo appuntamento, andato in scena ieri sera al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.



Protagonista della serata è stata la Tennessee Rose Blues Band, formazione che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre più importante nel panorama blues nazionale grazie a un repertorio capace di fondere tradizione e sonorità contemporanee.



Ad aprire il concerto sono stati i The Blue Laws, che hanno scaldato il pubblico prima di lasciare il palco alla band protagonista della serata.



Nata nel 2021, la Tennessee Rose Blues Band ha costruito rapidamente il proprio percorso artistico conquistando il Sakay Blues Experience 2022 e partecipando a numerosi festival di rilievo come Lucca Blues, Seravezza Blues, Ariano Folk Festival e Torrita Blues Festival.



Sul palco sanremese il gruppo ha proposto uno spettacolo intenso e coinvolgente, dove le radici della black music si sono intrecciate con influenze soul e blues in un concerto ricco di energia, caratterizzato da un sound capace di alternare momenti più intimi a passaggi di grande impatto ritmico.



Il pubblico del Teatro dell'Opera ha accompagnato con attenzione l'intera esibizione, tributando lunghi applausi ai musicisti al termine del concerto e confermando l'apprezzamento per una rassegna che continua a valorizzare sia artisti affermati sia realtà emergenti della scena jazz e blues.



Con la seconda serata prosegue così il percorso dell'UnoJazz & Blues Festival, manifestazione che rinnova il legame storico tra Sanremo e il jazz, riportando nella città dei fiori musicisti e progetti che raccontano le molte sfaccettature della musica afroamericana, dal jazz al blues, passando per il soul e le contaminazioni contemporanee.



Dopo un avvio accolto con entusiasmo dal pubblico, il festival entra ora nel vivo del proprio programma, confermando l'obiettivo di offrire un cartellone di qualità e di rilanciare una tradizione musicale che a Sanremo affonda le proprie radici in oltre settant'anni di storia.