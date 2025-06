Sanremo, estate in musica: l’Auditorium Franco Alfano affidato all’Orchestra Sinfonica

L’Auditorium Franco Alfano, recentemente restaurato e restituito alla piena funzionalità nel cuore del Parco Marsaglia, sarà il fulcro della programmazione culturale e musicale della città durante l’estate 2025. La Giunta Comunale ha deliberato l’assegnazione in esclusiva all'Orchestra Sinfonica di Sanremo dell’utilizzo della struttura dal 30 giugno al 31 agosto, con possibilità di proroga.

La decisione rientra in una più ampia strategia di valorizzazione dell’offerta turistica e culturale della destinazione Sanremo. L’Orchestra Sinfonica, che nel 2025 celebra i 120 anni di attività, è riconosciuta come una delle istituzioni concertistiche orchestrali più prestigiose d’Italia. La Sinfonica, che giocherà un ruolo importante come di consueto nelle manifestazioni estive, potrà anche avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per la gestione e la produzione degli eventi.

L’accordo prevede che il Comune mantenga la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, comprese pulizia e utenze, con oneri che saranno coperti tramite i capitoli di spesa già destinati a turismo e manutenzione del verde pubblico. L'Orchestra, dal canto suo, curerà l’allestimento, la gestione e le pulizie relative agli eventi da essa organizzati.

Resta inoltre riservata al Comune la possibilità di organizzare eventi propri, anche in deroga a quanto previsto dal disciplinare, purché compatibili con il calendario stabilito in accordo con la Sinfonica.