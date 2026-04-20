Sanremo, l’Orchestra Sinfonica e Congyu Wang per una prima assoluta al Teatro dell’Opera del Casinò

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che giovedì 23 aprile alle 21.00 propone un nuovo appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo dal titolo “Anima romantica. Il sogno di Schumann ed il fervore di Kalliwoda”.

Sul podio salirà il Maestro Nicola Colafelice, mentre al pianoforte sarà protagonista il giovane Congyu Wang, artista di respiro internazionale apprezzato per la brillantezza tecnica e la sensibilità interpretativa.



Il Maestro Nicola Colafelice

Ad aprire la serata sarà la prima assoluta di una nuova composizione firmata da Diego Salvatori, a testimonianza dell’attenzione della Fondazione verso la musica contemporanea e la valorizzazione di nuovi linguaggi.

Seguirà uno dei capolavori più amati della letteratura pianistica dell’Ottocento, il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert Schumann, opera simbolo del romanticismo musicale. In questa pagina la scrittura pianistica si fonde con quella orchestrale in un dialogo continuo e raffinato, raggiungendo un equilibrio timbrico ed espressivo di straordinaria modernità, come già evidenziato da Clara Schumann, prima interprete del brano nel 1841.

A completare il programma sarà la Sinfonia n. 5 in si minore op. 106 di Johann Wenzel Kalliwoda, autore oggi meno eseguito ma molto apprezzato dai suoi contemporanei, tra cui lo stesso Schumann che definì le sue sinfonie “perle bianche e trasparenti”. La scelta si inserisce nel percorso artistico della Fondazione, volto ad affiancare ai grandi nomi del repertorio figure coeve di indiscusso valore, spesso trascurate e qui proposte per la prima volta in esecuzione assoluta per la città.