Sanremo, al via la seconda edizione dello Scream Rock Festival

Dopo il successo della prima edizione, il grande rock torna a infiammare la Città dei Fiori. Il 29 e 30 maggio, a partire dalle ore 21:00, il Mamely di Via Gioberti ospiterà la seconda edizione dello Scream Rock Festival, due giorni all’insegna della musica dal vivo e dell’energia pura, con protagoniste alcune tra le migliori band indipendenti e realtà storiche della scena ligure e nazionale.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni originali e le performance live, offrendo spazio a sonorità autentiche e senza compromessi. Per l’edizione 2026, il festival può contare su un importante supporto internazionale, quello di Metal Shock Finland, affiancato dalla collaborazione tecnica di Rock Fog Service e dal contributo di figure come Luca Rolando, Il Conte di Ramello e lo studio di registrazione Ithil World.

Due serate distinte, ciascuna con una propria identità sonora, ma unite dalla qualità delle proposte artistiche.

Mercoledì 29 maggio si parte con le sperimentazioni degli Artichokes, seguite dall’energia acid-garage de Le Carogne e dal ritorno degli storici Wild Wings, protagonisti di un rinnovato percorso discografico in ambito heavy metal.

Giovedì 30 maggio spazio a una vera e propria maratona elettrica: sul palco saliranno gli Applefield con il loro rock alternativo, gli Hollywood Heartbreakers – tornati insieme nel 2025 – con il loro inconfondibile hard rock, Jennifer Scream con un sound viscerale e i No More Mario, pronti a chiudere con le loro atmosfere indie-rock dai toni onirici.

I concerti avranno inizio entrambe le sere alle 21:00 presso il Mamely di Sanremo. L’ingresso sarà gratuito, con la possibilità per il pubblico di cenare durante le serate (consigliata la prenotazione).