Triora, grande partecipazione alla Processione del Monte: fede, tradizione e comunità unite verso il Forcarum (Foto)

Si è rinnovata con grande partecipazione e profonda intensità la tradizionale Processione del Monte di Triora, giunta alla sua 260ª edizione e ancora capace di coinvolgere l’intera comunità in un rito carico di significato. La giornata si è aperta alle 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, seguita da un corteo numeroso e raccolto che ha preso la via del Monte Forcarum. Un cammino condiviso da residenti, visitatori e devoti, accomunati dal desiderio di mantenere viva una tradizione che affonda le sue radici nel voto del 1756.

Particolarmente significativa la presenza dei portatori, che si sono alternati lungo il percorso nel trasporto del gruppo statuario della Madonna della Misericordia, affrontando con determinazione la fatica della salita. Accanto alla statua, il Cristo e la Croce nera — portata secondo l’antica usanza da incappucciati scalzi — hanno restituito al rito la sua dimensione più autentica e suggestiva. Il corteo si è snodato in un clima di silenzio, preghiera e partecipazione corale, fino a raggiungere la sommità del monte, dove si è svolto il momento centrale della celebrazione. Qui, tra memoria e simbolo, si è rinnovato il tradizionale gesto di benedizione delle campagne e l’antico esorcismo contro i parassiti, segno di un legame mai spezzato con la storia agricola del territorio.

Nonostante le trasformazioni sociali e l’abbandono di molte coltivazioni, la Processione del Monte continua a rappresentare un forte elemento identitario, capace di unire generazioni diverse attorno a valori condivisi. L’edizione di quest’anno si è distinta anche per l’ampia partecipazione di fedeli lungo tutto il percorso, confermando quanto questo appuntamento resti irrinunciabile per Triora. Una risposta sentita che testimonia la volontà collettiva di custodire e tramandare una tradizione che va oltre il semplice rito religioso, diventando espressione viva di comunità.

Ancora una volta, la Processione del Monte ha dimostrato di essere non solo memoria del passato, ma patrimonio vivo, capace di rinnovarsi ogni anno senza perdere la propria anima.