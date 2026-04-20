Ginnastica. Gym Insieme, 64 atleti conquistano l’Ariston: standing ovation e premio GEF

Un successo travolgente, coronato dalla vittoria del premio del Comitato GEF e da una lunga standing ovation del pubblico: è questo il risultato ottenuto dalla Gym Insieme Sanremo, protagonista sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival Mondiale della Creatività nella Scuola.

Giovedì sera, nella sezione Ginnastica, ben 64 ginnasti del sodalizio matuziano hanno portato in scena “Fears”, una performance intensa ed emozionante che ha saputo superare i confini della semplice esibizione tecnica. Il momento più coinvolgente è arrivato nel finale, quando l’intero teatro – dalla platea alla galleria – si è alzato in piedi, battendo le mani a tempo e partecipando attivamente alla coreografia. Un coinvolgimento totale che ha trasformato lo spettacolo in un’esperienza collettiva di grande impatto.

Lo spettacolo, curato nei minimi dettagli dallo staff tecnico, ha unito coreografia, elementi tecnici e acrobatici e una forte narrazione visiva, supportata da un video di accompagnamento. Il tema affrontato, quello universale delle paure e del loro superamento grazie al sostegno reciproco, è arrivato al pubblico in modo diretto e potente.

Grande soddisfazione da parte delle istruttrici ideatrici della performance, Angelica Stella, Marzia Riccardi e Sonia Di Marcoberardino, che hanno sottolineato l’impegno e la dedizione di tutti gli atleti, oltre alle numerose attestazioni di stima ricevute anche da persone esterne all’associazione.

“Ogni atleta ha avuto un ruolo fondamentale – spiegano dallo staff –. Non è semplice muoversi in 64 in modo armonioso, ma ancora una volta ci siamo riusciti. C’è chi si è affidato con fiducia nei momenti più spettacolari e chi, con forza e attenzione, ha garantito sicurezza, soprattutto alle più piccole. Fondamentale anche il contributo di chi ha arricchito la performance con elementi acrobatici e di chi ha valorizzato la parte coreografica”.

Un ringraziamento è stato rivolto alla dirigenza dell’associazione, nelle persone di Elisa Moscardi e Saverio Bonsignore, per il costante supporto, alle assistenti dietro le quinte e alle famiglie, definite “fantastiche” per il sostegno e l’affetto dimostrati.

Hanno preso parte alla coreografia i gruppi: