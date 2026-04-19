Cosplay, giochi e fantasia: il 26 aprile un pomeriggio ricco di eventi tra contest, laboratori e sfide per tutte le età

Numerose e colorate attività animeranno il pomeriggio di domenica prossima, dalle 14 alle 18, con un evento pensato per coinvolgere partecipanti di tutte le età tra divertimento, creatività e condivisione. Tra i momenti più attesi spicca il contest fotografico dedicato al cosplay, che vedrà i concorrenti sfidarsi per ottenere lo scatto migliore. Ospite speciale sarà Gughi Cosplay, che offrirà consigli utili pre-gara per realizzare immagini di grande impatto.

Non mancheranno le sfide a colpi di spade, curate dall’associazione Echi di Lyguris, realtà attiva nel gioco di ruolo dal vivo, che guiderà i partecipanti nell’apprendimento di tecniche di combattimento e difesa in totale sicurezza. Spazio anche al gioco da tavolo con l’associazione Per un Pugno di Dadi di Vallecrosia, pronta a coinvolgere curiosi e appassionati spiegando le regole dei titoli più divertenti. Nel giardino sarà presente anche Mi_Shintai, negozio di Sanremo specializzato in Magic: The Gathering, dove Emanuele accompagnerà i neofiti alla scoperta dei segreti del celebre gioco di carte.

Ampio spazio sarà dedicato alla creatività grazie ai laboratori artistici organizzati da Talea e collaboratori, che offriranno a partecipanti di ogni età la possibilità di esprimere la propria fantasia. L’evento includerà inoltre stand dedicati a modellismo, gaming, fumetti e libri, oltre a un simpatico raduno di Teddybear, pensato per aggiungere un tocco di originalità alla giornata. Grande entusiasmo anche per la partecipazione di Alessandro Gorlatto con i suoi X-Treme Hornets, protagonisti di un Open Day gratuito (a offerta libera) dedicato ai beyblade. Bambini e adulti potranno sfidarsi nelle arene messe a disposizione portando i propri modelli.

Per i primi 20 iscritti sarà possibile prendere parte a un torneo a premi, mettendosi alla prova contro altri appassionati in una giornata all’insegna della competizione e del divertimento. Un appuntamento che promette di portare una ventata di novità nel ponente ligure, offrendo un’esperienza ricca e coinvolgente per tutta la comunità.