Sanremo, serata d’onore al Casinò per Lelio Luttazzi con swing e grandi ospiti sul palco

Una serata all’insegna della grande musica e dello swing italiano quella in programma questa sera alle ore 21 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dedicata all’anniversario della nascita di Lelio Luttazzi, figura poliedrica e tra i principali capiscuola del genere in Italia.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Lelio Luttazzi presieduta dalla moglie Rossana, vedrà protagonista sul palco Freddy Colt, definito il “sultano dello swing”, insieme alla sua orchestra “Swing Kids”, per una “Serata d’onore” che si preannuncia ricca di emozioni e qualità musicale.

Accanto all’ensemble saliranno sul palco anche giovani talenti: il pianista pavese Ludovico Cucchetti, 19 anni e finalista al Premio Luttazzi 2026, e il chitarrista classico Davide Frassoni. A completare la formazione, una nutrita sezione di musicisti liguri, tra cui Matteo Mannino alla tromba, Lorenzo Martini al trombone e i sassofonisti Livio Zanellato, Simone Verrando e Davide Nari, con una sezione ritmica composta da Francesco Cardillo al pianoforte, Lorenzo Herrnhut alla chitarra, Paolo Priolo al contrabbasso e Gigi Marras alla batteria. La voce sarà quella di Serena Suraci.

La serata sarà condotta dall’artista romano Paolo Tagliaferri, mentre il repertorio proporrà i grandi successi di Luttazzi, interpretati nel tempo da artisti come Mina, Jula de Palma e il Quartetto Cetra, oltre a versioni più recenti legate a Fiorello e Christian De Sica. Non mancheranno anche brani strumentali che raccontano la vena compositiva del maestro all’interno del linguaggio jazzistico tradizionale.