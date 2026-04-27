Sanremo, omaggio a Eugenio Scalfari ai Martedì Letterari: Carlo Bonini racconta il fondatore di Repubblica

Sarà un pomeriggio dedicato a una delle figure più autorevoli del giornalismo italiano quello in programma domani, martedì 28 aprile alle ore 16.30, al Teatro del Casinò di Sanremo, dove i Martedì Letterari renderanno omaggio a Eugenio Scalfari con l’incontro “Da Roma a Sanremo sulle tracce di Eugenio Scalfari”.

Ospite d’eccezione sarà il vicedirettore de “La Repubblica”, Carlo Bonini, protagonista di un dialogo che intreccia memoria personale e riflessione professionale, nel cinquantesimo anniversario della fondazione del quotidiano. L’evento nasce dalla collaborazione tra il giornale, il Liceo Cassini di Sanremo e il Liceo Mamiani di Roma.

Durante l’incontro, gli studenti dei due istituti presenteranno il progetto realizzato insieme, ripercorrendo la figura di Scalfari tra le due città che ne hanno segnato la vita: Sanremo, dove si è formato, e Roma, dove ha dato piena espressione alla sua vocazione giornalistica fondando nel 1976 “la Repubblica”, da lui diretta fino al 1996 e con cui ha mantenuto un legame profondo fino alla scomparsa nel 2022.

Particolare attenzione sarà dedicata agli anni sanremesi, quando il giovane Scalfari frequentava il Liceo Cassini condividendo i banchi con Italo Calvino, in un contesto culturale che avrebbe contribuito a definirne identità e visione. Il legame con la città ligure nasce anche dal padre Pietro, direttore del Casinò, luogo che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio.

Carlo Bonini offrirà una testimonianza diretta del metodo e dell’eredità lasciata da Scalfari, raccontando il valore di un giornalismo “irregolare”, capace di leggere la contemporaneità e anticiparne le trasformazioni. Un contributo prezioso per comprendere non solo la storia del quotidiano, ma anche l’evoluzione dell’informazione negli ultimi cinquant’anni.

L’incontro rappresenta anche il momento conclusivo della tappa sanremese del progetto “Sulle orme di Scalfari”, che dal 27 al 29 aprile vede una delegazione del Liceo Mamiani ospite del Cassini. Dopo l’esperienza romana, che ha incluso la visita alla redazione di Repubblica e incontri con firme importanti del giornalismo italiano, gli studenti romani avranno l’opportunità di scoprire i luoghi simbolo della giovinezza di Scalfari e Calvino.

Sul palco del Teatro, i ragazzi del Cassini presenteranno una sintesi delle ricerche sugli anni sanremesi del giornalista, mentre gli studenti del Mamiani si concentreranno sull’attività di direttore e sul ruolo svolto nella storia del quotidiano.

L’iniziativa, curata da Marzia Taruffi, conferma il Casinò di Sanremo come polo culturale aperto al dialogo tra generazioni, capace di valorizzare il contributo delle scuole e di promuovere momenti di approfondimento su figure chiave della cultura italiana.

Il calendario proseguirà giovedì 30 aprile alle ore 15.30 con un nuovo appuntamento del ciclo “Casinò Culturae Festival”, dedicato alla figura di Pietro Agosti e alla Sanremo Liberty, tra memoria storica e suggestioni artistiche.