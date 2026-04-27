ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 27 aprile 2026, 09:15

"Ceramica e alchimia: quando il fuoco rivela il segreto", conferenza a Sanremo (Foto)

Incontro culturale proposto dall'associazione culturale Aquila Revelans

&quot;Ceramica e alchimia: quando il fuoco rivela il segreto&quot;, conferenza a Sanremo (Foto)

"Ceramica e alchimia: quando il fuoco rivela il segreto" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta mercoledì 13 maggio alle 18 al grand hotel Des Anglais a Sanremo dall'associazione culturale Aquila Revelans.

Un incontro culturale che unisce arte e tradizione. "La ceramica è una costruzione alchemica?" -dicono gli organizzatori - "Gli incontri culturali organizzati dall'associazione Aquila Revelans proseguono mercoledì 13 maggio alle 18, all'hotel des Anglais".

Il relatore dell'evento, a ingresso libero, sarà Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans, che parlerà del lavoro con l'argilla e la ceramica passando attraverso il percorso alchemico che l'artista  compie per arrivare al compimento dell'opera.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium