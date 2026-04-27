Aromatica accende il Golfo Dianese: 31 ristoranti, cocktail d’autore e vetrine in festa

Come ogni anno, la mano laboriosa della Confcommercio del Golfo Dianese si unisce all'entusiasmante avventura di Aromatica, appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, della tradizione ligure e delle eccellenze enogastronomiche e mette in campo una serie di iniziative che coinvolgono vari settori produttivi e compartecipano al successo corale della manifestazione.

Sono ben 31 i ristoranti del Golfo che aprono le porte alla fantasia culinaria, proponendo piatti studiati per esaltare al massimo le aromatiche. Quello del Piatto a Tema è un viaggio gastronomico attraverso sapori e profumi unici, dove ogni boccone è un'esplosione di gusto.

L'arte della mixology incontra la freschezza delle aromatiche in un confronto all'ultima miscela: il Concorso Cocktail. Sedici i bar del Golfo che si sfideranno a colpi di creatività e abilità, proponendo cocktail unici e seducenti, con le aromatiche protagoniste indiscusse. Una giuria di esperti assaggerà e valuterà le creazioni, decretando il vincitore che avrà l'onore di vedere il suo cocktail entrare nel menù dei locali partecipanti.

Anche le dolci tentazioni si tingono dei profumi di Aromatica, con le migliori pasticcerie, panetterie e gelaterie del Golfo che si cimentano in creazioni uniche e innovative. Via libera a Le Specialità aromatiche: dalle torte più soffici ai gelati più cremosi, ogni boccone è una promessa di dolcezza e freschezza, arricchita dall'inaspettata nota delle erbe più profumate e caratteristiche del nostro territorio.

In un evento di compartecipazione totale come Aromatica, non può mancare il tradizionale Concorso Vetrine, con i negozi del Golfo che si trasformano in scenografie incantate. Con creatività e maestria, i commercianti allestiscono le loro vetrine, giocando con colori, forme e profumi per catturare l'attenzione. Una giuria di esperti decreta il vincitore, che riceve l'ambito riconoscimento durante una cerimonia di premiazione nel cuore della manifestazione.

Afferma Paolo Saglietto, Presidente della Confcommercio del Golfo Dianese: “Finalmente torna l'evento di punta del Golfo Dianese. Ormai Aromatica è un evento atteso da operatori e turisti. Diano si fa bella per questo appuntamento che ha una forte ricaduta sul tessuto economico locale, con una crescita importante in termini di ospiti e di visibilità turistica, e diventa sempre più attrattiva offrendo al pubblico la possibilità di partecipare anche a momenti formativi e culturali oltre alla possibilità di assaggiare a acquistare specialità del nostro territorio. Un ringraziamento all'organizzazione con l'augurio di crescere sempre e creare un evento che sappia attrarre e divertire i nostri turisti”.

Gli fa eco Davide Trevia, Presidente di Federalberghi del Golfo Dianese: “Aromatica è un appuntamento fisso che i nostri ospiti attendono per godere delle bellezze del nostro territorio in un periodo dell'anno ideale. Siamo contenti per il trend che è in crescita sia per le presenze che per l'offerta delle proposte che di anno in anno si alternano in questa tre giorni dedicata alle nostre preziose e profumate erbe aromatiche. Inoltre quest'anno Aromatica sarà l'occasione per far conoscere al grande pubblico la pista ciclabile che collega Diano Marina ad Andora, un vero gioiello che saprà valorizzare ancora di più il nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi!”.

RISTORANTI DI AROMATICA E PIATTI A TEMA

DIANO MARINA

BAGNI KURSAAL Raviolo di branzino con bisque di scampi e profumi liguri - FANTA PIZZA Zuppetta del Corsaro con basilico, maggiorana ed erbe aromatiche – NUOVO ITALO’S Piccagge liguri fatte in casa con farina bianca e di castagne condite con pesto e ricotta - DA MATTEO Coniglio alla ligure al profumo di timo locale – MARABOTTO Gamberi in primavera: risotto all’aglio orsino, tartare di Sicilia, bisque alla camomilla - DE DARÈ Ravioli di branzino con burro di timo al limone – IL GIRASOLE Costolette di agnello alla brace con salsa alla menta accompagnate da un tian con peperoni, zucchine, cipolle e camote profumato al timo - THE WATER WHEEL Pizza a legna Rosemary Mill con stracchino, olive taggiasche, cipolla rossa dolce e rosmarino fresco - CHRISTINA Tris di acciughe, salsa di basilico e giardiniera di verdure - L’ANGOLO D’ORO Filetto di orata al forno con verdure al vapore con timo e maggiorana servito con crema di zucchine e menta - BAGNI PONTEROSSO Penne Riviera dei Fiori, gamberetti, trombette e pomodoro - TIRABUSCION Fusillone di pasta fresca con pestun di fave, menta e cozze – INCONTRO Cervo alle nove erbe - VICO DEL RAME Cubo di tonno scottato profumato al rosmarino e timo, crema di patate, porri e basilico - MACARONI Mezze maniche profumate con ricotta, latte e parmigiano, tonno, pepe e trito di erbe aromatiche - LOCANDA della ROSA dalla TITTA Acciughe ripiene della tradizione e agliè alla maggiorana - CARAVELLE RISTORANTE BLU Ravioli di seppia con ripieno di branzino, pomodori pachino, erbe aromatiche e battuto di gambero viola - TABERNA CELATA Ravioloni di branzino aromatizzati al pomodoro fresco e basilico - TAVERNA ZERO Calamari spadellati, crema di trombette liguri, erbe aromatiche e terra di olive taggiasche – B 612 RISTORANTINO PIGRO Pizza Terra di Olive: mozzarella pomodorini, crema di burrata, gocce di pesto, terra di olive, basilico nostrano - SALE E PEPE Raviolo casalingo alle erbe aromatiche - MANI & SJUNGLE Pizza “Orsina” con fior di latte, funghi cardoncelli, pesto di aglio orsino, battuta di bue nero e olio evo - DA FRANCA Lasagnette con ragù di carciofi - POZZO DEI DESIDERI Filetto di orata con panatura agli aromi di Liguria.

SAN BARTOLOMEO AL MARE

ANDIAMO DA MICHI Pizza primavera aromatica con mozzarella, pesto, zucchine e gamberetti – LOCANDA DEL CAVALIERE Passatina di fagioli di Conio, gamberi viola di Sanremo scottati, ristretto di ciupin, fave e salame Sant’Olcese – GAUGUIN HOTEL DELLE ROSE Insalata polpo e basilico - AI SECOLI BUI Vellutata zucchine trombette agli aromi liguri con cialda di parmigiano e basilico - HOTEL BELLAVISTA Tagliolini alle ortiche con “tocco” alla genovese – SALINO Ravioli alle erbe aromatiche ripieni di carciofi e gamberi su fonduta di parmigiano.

CERVO

LOCANDA BELLA VISTA “Pestun du Servu”.

BAR DI AROMATICA

DIANO MARINA

CAFE DEL MAR via Genova 56 - NELSON’S CAFÈ Via Genova 68 - ENOTECA VICÒ Via Nizza 25 - NUOVO CAFFÈ TEATRO Via Cairoli 28 - PUB AL SOLITO POSTO Via Milano 18 - NONAME Via F. Genala 13 - BAR COSMO Corso G. Garibaldi 56 - 1947 BISTRÒ & COCKTAIL BAR Via Milano 72 - BAR JOLLY Via Genala 21 – BAR DELL’HOTEL ARC EN CIEL Viale Torino 39 - JASMIN CHARME HOTEL Viale Torino 15 - PELAGOS BEACH BAR BAGNI TERESA Viale Torino 11.

SAN BARTOLOMEO AL MARE

SIDECAR CAFÈ Via Aurelia 131 - TIROVINO Via Elba 1/A - PINK PANTER Lungomare delle Nazioni 18/21.

CERVO

BISTROT PORTEGHETTO TERRAZZA Via Aurelia 9.

PANIFICI DI AROMATICA

PANIFICIO GAGGERO via Novaro 17 (Diano Marina) Farinata pomodoro e cipollotto - Focaccia pesto - Focaccia pesto e stracchino - PANIFICIO ROLFI via Cavour 47 (Diano Marina) Focaccia al pesto - PANIFICIO GALLO C.so Roma 194 (Diano Marina) Focaccia tipo Recco stracchino e pesto - Focaccia pesto, fagiolini e patate - Torta verde pesto e fagiolini - FOCACCERIA IL BASTIONE Via Aurelia 35 (Cervo) Focaccia pesto e stracchino - Focaccia tipo Recco - Farinata con cipollotto.

GELATERIE & PASTICCERIE DI AROMATICA

GELATERIA IANO C.so Garibaldi 21 (Diano Marina) Gelato all’ananas e cannella - IL NEGOZIETTO DEL GELATO Via della Resistenza 15/17 (San Bartolomeo al Mare) “L’Aromatico” gelato al cioccolato con olio EVO aromatizzato al rosmarino - PASTICCERIA DANILO Corso Roma 264 (Diano Marina) Mousse ai lamponi profumata alla menta.