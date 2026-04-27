“Nonno raccontami la libertà”: emozioni, memoria e musica incantano il pubblico a Bordighera

Grande partecipazione e calorosa accoglienza per il concerto “Nonno raccontami la libertà”, andato in scena sabato scorso alle 21 presso il Teatro Giancarlo Golzi di Bordighera. L’evento, proposto dalla Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera, ha saputo conquistare il pubblico con un format coinvolgente e ricco di significato. Lo spettacolo, ideato come un concerto narrato in occasione delle celebrazioni della Liberazione, ha intrecciato con equilibrio musica, immagini e parole, dando vita a un racconto intenso sulla Resistenza. Un percorso capace di alternare momenti di leggerezza a passaggi di profonda riflessione, seguito con attenzione e partecipazione da una platea visibilmente coinvolta.

Cuore del progetto è stata una storia originale ambientata a Bordighera, con testi e direzione musicale di Luca Anghinoni. Il dialogo tra un nonno e un bambino ha accompagnato gli spettatori attraverso i momenti chiave del Novecento, fino alla conquista della libertà, offrendo uno sguardo accessibile ma al tempo stesso significativo sulla memoria storica. Ad arricchire la serata, una serie di prestigiose collaborazioni artistiche: protagonisti sulla scena Gianni Muratore e Giorgio Maccario, affiancati dalle voci di Gaia Maccario ed Enrico Manfredini, che hanno contribuito a dare ulteriore profondità emotiva al racconto.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento del violino solista di Gabriele Orsogna, capace di impreziosire l’esecuzione con grande sensibilità espressiva. L’originale accostamento tra il violino e la sonorità della banda ha regalato uno dei momenti più intensi della serata. Il concerto si è confermato così non solo come un’occasione per celebrare il 25 aprile, ma anche come un invito a riflettere, attraverso il linguaggio universale della musica, sui valori fondamentali della memoria, della pace e della libertà.

Un risultato che ribadisce il ruolo centrale della Banda Musicale Borghetto San Nicolò nella vita culturale del territorio, dimostrando ancora una volta la sua capacità di proporre iniziative originali e di forte impatto emotivo.