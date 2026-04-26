Dadi, cosplay e sorrisi: il Game Day fa il suo debutto a Taggia (Foto)

Per un pomeriggio a Taggia si apre un portale per il mondo del comics and games, con Villa Boselli che diventa il palcoscenico di una giornata dedicata al mondo dei giochi da tavolo, carte collezionabili, videogiochi e cosplay.

Il “Game Day 2026”, l’evento gratuito organizzato da Talea Educazione in Natura che nel pomeriggio del 26 aprile ha trasformato i Giardini di Villa Boselli in un vivace villaggio del divertimento.

Dalle 14 alle 18, famiglie, bambini, ragazzi e appassionati hanno dato vita al “Game Day 2026”, partecipando a un ricco programma di attività pensate per tutte le età. Nonostante il meteo non particolarmente sorridente, si è vista una presenza numerosa e un clima di festa che ha accompagnato l’intero pomeriggio.

I visitatori hanno potuto immergersi in un’ampia varietà di esperienze: dall’area cosplay all’arena medievale, dalle sfide di Beyblade ai giochi da tavolo e di carte. Molto apprezzati i laboratori creativi, lo spazio libri e fumetti e il tenero raduno di teddy bear, che ha attirato l’attenzione dei più piccoli. Il parco si è riempito di colori, costumi e risate, diventando per qualche ora un luogo di incontro e condivisione all’insegna della fantasia.

L'evento, organizzato da Talea, Lunaris Echi di Lyguris, Per un pugno di dadi, Mi-shintai e Kotalia, ha attirato come facile immaginare soprattutto giovani e giovanissimi, ma anche persone di tutte le età che, o incuriositi o anche solo per un accompagnare qualcuno, si sono fermati a dare un'occhiata e anche a giocare e divertirsi.

Un debutto che, tra dadi lanciati, spade di cartone e sorrisi condivisi ha saputo conquistare famiglie, appassionati e curiosi, offrendo uno spazio di incontro e condivisione all’insegna del gioco e della creatività.