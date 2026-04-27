Sanremo, la Federazione Operaia promuove un momento di riflessione profonda sulle trasformazioni del paesaggio urbano

Mercoledì 29 aprile la città si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato al futuro dell’urbanistica, tra memoria storica e innovazione tecnologica. L’Associazione culturale “Assonanze” promuove infatti un momento di riflessione sulle trasformazioni del paesaggio urbano con la conferenza “Visione Urbanistica: dalla Rivoluzione di Pietro Agosti all’AI”, in programma dalle ore 16.30 presso la Federazione Operaia.

L’incontro metterà a confronto l’eredità dei grandi progettisti del passato con le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare dall’intelligenza artificiale. Al centro del dibattito la figura dell’ingegner Pietro Agosti, pioniere di un’urbanistica capace di coniugare estetica e modernizzazione, la cui visione viene oggi riletta alla luce degli strumenti più avanzati per la progettazione del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è approfondire come l’AI possa diventare non solo un supporto tecnico, ma anche una chiave interpretativa per comprendere la complessità delle città contemporanee e progettare spazi più sostenibili, armoniosi e funzionali alle esigenze della collettività.

Il programma prenderà il via alle 16.30 con l’introduzione del dottor Mariano Bormioli. Alle 17 l’ingegner Gianni Rolando illustrerà la rivoluzione urbanistica di Pietro Agosti, ripercorrendone il contributo storico e architettonico. Seguirà, alle 17.45, l’intervento dell’ingegner Fabio Bettarelli, che approfondirà il legame tra la lettura della storia e l’applicazione dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo del territorio. Alle 18.30 l’architetto Sergio Giovannini si concentrerà sul ruolo dell’AI nella comprensione delle dinamiche urbane moderne, mentre le conclusioni, previste per le 19, saranno affidate al presidente di Assonanze, Francesco Ghilardi.

La conferenza si concluderà con un momento conviviale, definito dagli organizzatori un “dibattito spumeggiante con bollicine”, pensato per favorire il confronto informale tra relatori e partecipanti.