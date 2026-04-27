Sanremo, la “Golden Age” della salute delle donne con un incontro dedicato alle over 50

In occasione della Open Week sulla Salute della Donna (22–30 aprile) promossa da Fondazione Onda, ASL1 organizza l’incontro “Golden Age: la salute della donna dopo i 50”, in programma mercoledì 29 aprile, dalle 17.00 alle 18.30, presso il Palazzo Roverizio di Sanremo (Via Escoffier 29), con il patrocinio del Comune di Sanremo, dell’Associazione Donne Medico – sezione di Sanremo e dell’Associazione FIDAPA – sezione di Sanremo.

L’iniziativa, a ingresso libero, è dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute femminile nella cosiddetta Golden Age, un tempo di consapevolezza, cambiamenti e attenzione al proprio benessere, con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e strumenti concreti per la cura di sé.

“Con questo incontro vogliamo offrire alle donne uno spazio di informazione chiara e di confronto diretto con i professionisti. La Golden Age è una fase della vita in cui prevenzione, attenzione ai segnali del proprio corpo e corretti stili di vita possono fare davvero la differenza. Come ASL1, il nostro impegno è accompagnare le persone con strumenti concreti e occasioni come questa”, dichiara il Dr. Marino Anfosso, Coordinatore ASL1.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i principali temi legati alla salute delle donne over 50: malattie croniche non trasmissibili, colesterolo e pressione, disturbi cognitivi e stili di vita.

Interverranno gli specialisti ASL1:

Dr. Francesco Sferrazzo , Direttore Gestione Promozione Salute e Sicurezza - ASL1

, Direttore Gestione Promozione Salute e Sicurezza - ASL1 Dr. Massimiliano Uccelli , Direttore Medicina Sanremo - Asl1

, Direttore Medicina Sanremo - Asl1 Dott. Fabio Della Cava, Direttore sost. Neurologia a indirizzo neurodegenerativo e neuroriabilitativo – ASL1

Previsto uno spazio per le domande del pubblico.

Durante l’evento saranno attivi un punto infermieristico per la rilevazione dei principali parametri e un punto informativo sugli screening oncologici, con possibilità di ricevere informazioni e prenotare gli esami.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione della salute di ASL1.